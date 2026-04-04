パスポート問題に大きな怒りの声：「彼は何もしてはいけない、クラブのユニフォームを着ることさえ許されない！」

パスポート問題を巡る騒動が、深刻な影響を及ぼし始めている。代表チームへの移籍に伴い、有効な就労許可証を持っていない可能性がある選手たちに対し、オランダサッカー協会（KNVB）は当面の間、試合に出場しないよう勧告している。SCヘーレンフェーンでも、奇妙な状況が生じている。

これは『Leeuwarder Courant』紙の報道で明らかになった。同紙によると、ディラン・ヴェンテはクラブのチーム活動に一切参加していないという。このストライカーは、アマチュアクラブVVヘーレンフェーンのグラウンドがあるスポーツパーク・スコッターヴァルトの練習場で、個人練習を行っている。

ヴェンテはスリナム国籍を取得し、同国代表として計4試合に出場、合計62分間プレーした。「ディランは、就労ビザの状況が不明確な限り、一切の活動を禁止されている」と、落胆したロビン・フェルトマン監督は語る。

「彼はサッカーをしてはいけない。トレーニングもできない。インタビューにも応じられない。ディランはクラブのユニフォームさえ着ていない」と監督は語る。「トレーナーに指導させることもできない。だからディランには個人プログラムが与えられている」

「彼はここ数日、ヘーレンフェーンで、そして休日のロッテルダムでそのプログラムをこなした。ディランの状況は、コロナ禍を少し彷彿とさせる」とフェルトマン監督は語る。それでも、ホームでのヘラクレス・アルメロ戦には、このストライカーを間に合わせたいと願っている。

ヘーレンフェーンは、他のいくつかのクラブと同様、EUステッカーの発行を待っている。この証明書があれば、ヴェンテは現在進行中の就労許可申請期間中も「通常通り」労働を行うことができる。チャロン・シェリー（NEC）とエティエンヌ・ヴァッセン（FCフローニンゲン）は、すでにこのEUステッカーを取得している。

「ディランには欧州のパートナーも子供もいない」とヘーレンフェーンのフェリー・デ・ハーン代表は述べ、そのため手続きに時間がかかっていることを認識している。「厄介な状況だ。特にディランにとっては。同時に、我々はチームとしてこれを乗り越え、ヘラクレス戦に向けて準備を進めなければならない」とフェルトマンは締めくくった。