パスカル・ストルイク、ウェストハム・ユナイテッドとの激闘の末、リーズ・ユナイテッドをFAカップ準決勝へ導く

マンチェスター・シティ、チェルシー、サウサンプトンに続き、リーズ・ユナイテッドもFAカップの準決勝進出を決めた。ウェストハム・ユナイテッドとの激戦（2-2）は、93分と96分のゴールにより延長戦に突入したが、PK戦ではリーズが優位に立った。決勝点を決めたのはパスカル・ストルイクだった。

試合開始から30分ほどが経過した頃、ロンドン・スタジアムで先制点を挙げたのはリーズだった。ノア・オカフォーがスペースを見つけたアオ・タナカにパスを通すと、タナカはマークを巧みにかわして、GKアルフォンス・アレオラとクロスバーを直撃するシュートを放ち、0-1とした。

試合終了15分前、アウェイチームが0-2とリードを広げ、勝負は決したかに見えた。ドミニク・カルバート＝ルーウィンがPKを決め、特に92分時点でも依然として0-2のままだったことから、リーズにとっては準決勝進出に十分なリードと思われた。

しかし93分、試合は突然活気づいた。ジャロッド・ボウエンが強烈なシュートをポストに当てたが、マテウス・フェルナンデスがそのリバウンドを押し込み、彼は安堵の息をついた。

すでにスタジアムの外に出ていたサポーターたちも、突然希望を取り戻した。その1点差に追いついた3分後、同点ゴールが生まれたのだ。アダマ・トラオレが絶妙なタッチでボールをペナルティエリア内に送り込み、アクセル・ディサシが飛び出した足で決め、2-2となった。

続く延長戦、ウェストハムが素早く先制したかに見えたが、タティ・カステヤノスのゴールはオフサイドで取り消された。ウェストハムのGKアレオラは、延長戦終盤に負傷し、デビュー戦となるフィンリー・ヘリックと交代を余儀なくされた。

PK戦では、ヘリックがリーズの先頭打者ジョエル・ピローのシュートを即座にセーブした。しかし、続くボウエンのPKも失敗に終わった。その後5本のPKがすべて決まり、ウェストハムのパブロが外すと、ストルイクが決勝点を決めた。