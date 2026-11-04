飲み会のゲームのアイデアはいかが？ ルールはこうだ。ファビオ・シウバがインタビューで「the most important」と言うたびに、ショットを一杯飲む。ただし、ご注意を。相当お酒に強くないと厳しい！

土曜夜、ボルシア・ドルトムントがバイエルンに2-2で引き分けた試合で途中出場からゴールを決めた後、報道陣の取材に応じたシウバは、このフレーズを4回も口にした。日本語にすれば「最も重要なこと」だ。だが、ストライカーがミックスゾーンにいたわずかな時間で、もう一つお気に入りの表現があることも分かった。「Everyone can see（誰もが分かる）」だ。

その一例がこちら。「最も重要だったのはメンタリティーだ。僕たちはタイトルを争う意志があり、どのチームも恐れていないと示すためにここへ来た。今季、大きな目標に向かって戦えるトップクラスの陣容がそろっていることは、誰もが分かると思う」。シウバはそう語った。その言葉から伝わる自信は、少し前に取材に応じていたチームメートのニコ・シュロッターベックと同じように、本人のたたずまいにも表れていた。

ポルトガル人ストライカーはミュンヘンで、途中出場ながらまたしても素晴らしいプレーを見せた。ボールが来る場所を察知し、受けた瞬間にシュートを打てるよう意図的にコントロールする。狭いスペースで反転し、正確に仕留めたゴールは、技術の高さが際立つ美しい一撃だった。

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パコ・アルカセルを超えた？ ファビオ・シウバはBVB史上最高の切り札！

「父にはいつも、ペナルティーエリア内ではボールを『嗅ぎつけろ』と言われていた。こぼれ球を決めるために、ちょうどいい場所にいられた。チームの助けになれてうれしいよ」と本人は語った。シウバにとって今季の公式戦5ゴール目。昨季はシーズンを通して3ゴールだった。13試合で7得点に関与し、先発はわずか5試合という選手としては、見事な数字だ。

シウバは本当にドルトムントのクラブ史上最高の途中出場選手だとさえ言えるかもしれない。このカテゴリーで真っ先に思い浮かぶのは、ブンデスリーガ記録を持つ元BVBのFWパコ・アルカセルだろう。スペイン人ストライカーは2018年から2020年にかけて、ドルトムントで途中出場から12ゴールを記録。リーグ史上、これを上回る選手はいない。

シウバのドルトムントでの途中出場からのゴール数は、現在6。だが、もちろん決して軽視できない「ゴール」という基準をいったん脇に置けば、24歳のシウバに軍配が上がる。ピッチに入るとすぐに周囲にも伝わるほどのエネルギーをもたらし、即座に試合へ影響を与えるからだ。頻繁にパスを受けられる位置に入り、得点でもアシストでも脅威となる。途中出場選手としての献身的な姿勢も、実に目を見張るものがある。

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ファビオ・シウバの貢献でBVBの結果が上向いたのは7回

数字にも、その存在感は表れている。シウバはドルトムントで公式戦52試合に出場し、計17得点に関与した（8ゴール、9アシスト）。そのうち7回は、シウバの投入前と比べて、最終的にBVBがより良い結果を手にすることにつながった。

もっとも、代表出場1回のシウバが今季もルール地方でプレーするかどうかは、決して確実ではなかった。ウルヴァーハンプトンに2250万ユーロを支払って獲得してからわずか1年後の今夏、シウバとその関係者は移籍を強く望んでいた。

どうやらシウバにとって、前シーズンを定位置を確保していたセルー・ギラシーの陰で過ごしたことは、相当こたえたようだ。ニコ・コヴァチ監督は、ギラシーが明らかに得点から遠ざかっていた時期にも、変わらず信頼を寄せた。シウバ自身も当時、3ゴール、7アシストと計10得点に関与する十分すぎる数字を残していたものの、公式戦39試合で先発はわずか10回だった。

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夏の移籍の噂について、ファビオ・シウバが今語ること

「移籍期間中は僕を巡って騒ぎが大きすぎた。でも、それは普通のことで、サッカーにはつきものだ」。シウバはミュンヘンで、約3カ月前の時期を改めて振り返った。考えが変わったきっかけは、コヴァチ監督とスポーツディレクターのオーレ・ブックとの話し合いだった。「移籍市場が閉まる前に、素晴らしい話し合いができた。このクラブのために、僕にはまだできることがたくさんあると感じているし、それは前から分かっていた。もっと貢献できる。このクラブとファンのためにプレーするのが大好きだ。ここで幸せだよ」と語った。

シウバにとって難しいのは、これまでドルトムントでは先発時よりも、途中出場時の方が明らかに力を発揮してきたことだ。先発すると、時に多くを求めすぎ、考えすぎてプレーする。独善的になりすぎることもあり、自らチャンスを作ろうと無理をしすぎる。昨季、シウバが先発した10試合でBVBが勝ったのは3試合だけ。そのうち4試合ではギラシーとともにプレーした。

特にギラシーとの連係は、今季に入って明らかに良くなった。2人のFWはともにピッチに立つとプレーを楽しんでいる様子を見せ、息の合った場面も何度かあった。「ゴールだけがすべてじゃない。僕は得点するだけの選手ではない」とシウバは言う。「セルーと一緒にピッチに立つ時は、なおさらだ。僕たちはとてもうまくかみ合っている。彼は自分のポジションで最高の選手の一人。毎日、彼から学んでいるよ」

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ベンチと先発の間で。ファビオ・シウバはBVBでの役割を受け入れたようだ

そして、新たなお気に入りのフレーズが再び飛び出した。「僕たちが時には一緒にプレーできて、それを楽しんでいることは、誰もが分かるはずだ」。この言葉こそ、シウバの立場を端的に表している。ギラシーと一緒にプレーする時もあれば、キックオフからピッチに立つ時もある。ただ、BVBのようなクラブにいて、ギニア人ストライカーという競争相手がいる以上、それが常にかなうわけではない。

シウバは、そうした見通しを受け入れたようだ。加入1年目や今季開幕時のスーパーカップでも時折見られた、不機嫌で少しすねたような様子は消えた。すると、たちまちプレーも良くなった。

「もちろん、ベンチに座るより先発したい。逆のことを言ったら、100％正直とは言えないよ」とシウバは語った。「週の間はいつも前向きでいようとしている。出場しないと分かれば、もちろん最初は腹が立つ。でも、チームにとって重要な存在になれると分かっている。今季は先発としても途中出場としても、そうなれている」

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BVBにタイトル獲得の力はあるか？「それが今季の僕たちの武器だ」

しかも、コヴァチ監督が途中出場選手を指して好んで使う「フィニッシャー」たちが、ここまで非常に大きな影響力を発揮している。BVBの途中出場選手による得点関与は12回で、RBライプツィヒと並んでリーグ最多。ドルトムントの途中出場選手によるゴールにつながったアシストだけを見ても、8節を終えて8回という数字はブンデスリーガの新記録だ。

シーズンはまだ比較的早い段階にあり、これがどのような結果につながるかはもちろん分からない。それでも土曜日、アリアンツ・アレーナの内部で関係者と接していると、BVBが今年のタイトル獲得に十分な手応えを感じていることが伝わってきた。

「僕たちは勝つためにここへ来た。今季はそういう姿勢でなければならない」と、3年以上前にPSVアイントホーフェンでタイトルを獲得したシウバは語った。「僕たちのチームには高いクオリティーがある。そして、今年は素晴らしいチームだと分かっている。先発する選手も、ベンチから出てくる選手も、必ず存在感を示す。それが今季の僕たちの武器だ。全員が団結し、同じ船に乗って、すべてを懸けている。ファンもクラブの全員も、タイトル獲得にふさわしいからだ」

ファビオ・シウバ：BVBでの成績