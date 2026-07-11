パオロ・マルディーニ氏がイタリアサッカー連盟（FIGC）のテクニカルディレクターに就任し、2030年W杯まで契約した。レオナルド氏がアドバイザーとなる。

3大会連続でW杯出場を逃したことを受け、イタリアサッカー連盟（FIGC）ではジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、ガブリエレ・グラヴィーナ会長、ジャンルイジ・ブッフォンチームマネージャーが辞任または解任された。

2030年W杯出場を逃さないため、グラヴィーナの後任マラゴはテクニカルディレクター職の新設を決断した。

マルディーニはテクニカルディレクターに加え、「クラブ・イタリア」会長も兼任する。「クラブ・イタリア」は全代表チームを統括する組織だ。

マラゴは「マルディーニは常に私の目標でした」と語る。「彼はA代表だけでなくユースも含む技術部門を率いるのにふさわしいと考えました。」

「2週間かけてすべてのプロジェクトを詳細に話し合いました。パオロは、この仕事が膨大で要求が高く、挑戦的であるため、レオナルドをアドバイザーに迎えたいとすぐに言ってくれました。」

マラゴは「レオナルドを尊敬しているので、この決定を喜ばしく思う。4年契約で、2028年欧州選手権を経て2030年W杯へ導く」と語った。



