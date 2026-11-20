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ユヴェントスからトロワへ。その間には下部リーグやスペインでの経験もあった。パオロ・ゴッツィ・イウェルはユヴェントスの下部組織で育ち、各年代を経て、さまざまなサッカー環境を渡り歩いてきた。現在はリーグ・アンでの飛躍を目指している。技術とフィジカルを生かし、高いレベルに到達する可能性を秘めている。

2001年生まれの左利きのセンターバック。父はイタリア人、母はナイジェリア人で、イタリアの年代別代表を各世代で経験した。ユヴェントスでセリエAデビューを果たした後、フエンラブラダ、ジェノア、ペスカーラ、レッドスターで本格的にプロの世界を経験。そして2024年夏のトロワへの移籍が、キャリアの転機をつかむ挑戦につながっている。



CalciomercatoとGoalのインタビューに応じたイタリア人センターバックは、フランス・プロサッカーリーグの国際部門が設けた機会を通じ、自身の歩みを幅広く語った。フランスとイタリアのサッカーにある大きな違いにも触れている。

まずはフランスについて。トロワに加入し、クラブのリーグ・アン復帰に貢献しました。この2年間、フランスでの生活はどうでしたか。また、この経験はピッチ内外での成長にどれほど役立ちましたか？

「うまくなじめました。若手への接し方はイタリアとは少し違いますし、サッカーもいくつかの面でやや難しいです。ここではさまざまな人が溶け込んでいて、国全体としても多民族の人々の割合がとても高い。だから僕も自然にチームになじめました。それに、僕はフランス語を話せますし、以前フランスに住んでいた時期もあるので、それが助けになりました。ここにいられてうれしいです」

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トロワはどんな雰囲気のクラブですか？クラブやロッカールーム、フランスでのサッカーとの向き合い方で、特に印象に残ったことは？

「雰囲気はいいです。僕が来たとき、チームは不振のシーズンを終え、フランスの3部に降格する危機にありました。クラブは厳しい時期にありましたが、そこからしっかり立て直し、リーグ・アン復帰につながる歩みを築けました。ここではイタリアほどサッカーが生活に根付いていません。スタジアムに来る人は少なく、サッカーへの思い入れもそれほど強くありませんが、僕たちはいい結果を出せると思います」

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今はリーグ・アンでプレーする機会を得ています。イタリアとは明らかに異なる強度やフィジカルが求められるリーグですが、特に印象に残ったストライカーやチームはいますか？

「フランスは確かにフィジカルの強さが際立ちますが、技術も高い。一方で、戦術面はイタリアほどではないかもしれません。スペースが多く、ピッチ全体を使ってプレーする準備が必要です。対してイタリアでは、ディフェンダーはより守られていて、個人ではなくラインで守ります。リーグ・アンでは、クヴァラツヘリアのような選手と対戦したかったのですが、今のところ機会がありませんでした。それからドゥエ、デンベレ……みんな本当にすごいです。ただ、ここのロッカールームでは誰もがモナコのバログンを高く評価しています。パワーとスピードがあり、常に危険なストライカーです。対戦するのが最も難しい選手の一人ですね」

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自分自身を説明するなら、どんなディフェンダーですか？4バックのセンターバックと3バックでは、どちらがやりやすいですか？

「サイドバックでプレーしたこともありますし、その役割もこなせます。でも本来のポジションは4バックのセンターバックです。3バックでもプレーしてきましたし、好きですよ。どちらのシステムにも対応できると思います。左利きのディフェンダーで、後方から組み立てたり、裏へのボールを狙ったりするのが好きです。空中戦はまだ改善が必要かもしれませんが、ここで取り組んでいて、その点でも成長を感じています。イタリアで受けた指導は、戦術面で間違いなく大きな助けになりました。どう動くべきかを理解していますし、体の向きや動きの重要性も、こちらで育った選手たちより分かっていると思います。フランスではその面の取り組みが少なく、やり方も少し違うからです」

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イタリアとフランスでは、練習での取り組みもそれほど違いますか？

「全般的に、日々の練習には違いを感じます。イタリアでは、チームが高いレベルに達すると、全体での練習が増え、個人への取り組みは少なくなります。一方、フランスでは選手個々の成長により力を入れています。そのおかげもあって、マークする力や守備の局面への対応など、いくつかの面で大きく成長しています」

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これまで手本にしてきたディフェンダーや、今プレーを見るのが好きな選手はいますか？

「ユヴェントスにいた頃はジョルジョ・キエッリーニが大好きでした。マンツーマンでのマークでも、守備陣の一員としてのプレーでも、守り方は誰よりも優れていました。現代のディフェンダーならウパメカノが好きです。特に組み立てやボールを扱う能力が素晴らしいですね」

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ユヴェントスの名前が出ましたが、あなたはその下部組織で育ちました。とても若い頃にトリノへ来たそうですね。当時のこと、その決断、そして人生がどう変わったかを聞かせてください。

「ユヴェントスにはすべてを授かりました。10歳から21歳まで僕を育ててくれたと言えます。まずサッカー選手として、そして人間として大切なことを教えてくれました。学校にもそこで通い、勉強しました。僕の人生の大切な一部です。加入のきっかけはわりと単純でした。トリノの別の小さなクラブでプレーしていたとき、ユヴェントスと対戦していいプレーができたんです。翌週に連絡が来て、トライアウトを受け、入団が決まりました」

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トップチームでセリエAデビューも果たしました。そのときの気持ちを聞かせてください。

「はい、SPAL戦です。前日にトップチームの練習に参加して、いい練習ができました。当時、ユヴェントスは事実上リーグ優勝を決めていました。監督はアッレグリで、チームはチャンピオンズリーグで重要なアヤックス戦に集中しなければならなかったんです。それで僕も招集されましたが、プレーできるとは本当に思っていなかったので、それだけでとても驚きました。すると試合の3時間前、アッレグリに監督室へ呼ばれ、『先発で使う。やれるか？』と言われたんです。もちろん『やれます』と答えました。そこからは自然に進みました。まったく予想していなかったので、不安も大きく、人生で最も長い数時間でした。でも最後には『これは人生を変えるチャンスだ』と自分に言い聞かせ、自信を持ってピッチに入りました。負けはしましたが、個人としてはうまくいき、自分のプレーにも満足しました。全体として素晴らしい経験でした」

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ユヴェントスU-23での経験もあります。振り返ってみて、プリマヴェーラからプロの世界へ進む若手にとって、適切なステップだと思いますか？

「あの年の自分を振り返ると、当時はまだプロでプレーする準備ができていなかったかもしれません。だからU-23は役に立ちました。ただ、今フランスで起きていることを見ると、こちらでは17歳でもあまりためらうことなくトップチームに上がれると分かります。年を重ねるにつれ、U-23がプロの世界を知るうえでどれほど助けになったか理解しました。でも一般論としては、準備が整っていなくても、すぐにセリエBやセリエAへレンタル移籍し、苦労しながらそのレベルのサッカーと向き合う方がいいのかもしれません」

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ユヴェントスを離れてからは、フエンラブラダ、ペスカーラ、レッドスターを経てトロワに加入しました。過去に戻れるとしても、同じ選択をしますか？成長にとって最も重要だった経験はどれで、その理由は何ですか？

「最も重要だったのはスペインでの経験です。U-23を出たばかりで、まだ本格的な試合をあまり経験していませんでした。スペインでプロサッカーの現実を知りました。ユヴェントスにはすべてがありましたが、フエンラブラダには同じ施設も、同じような快適さもありません。衝撃は大きかったです。そこにはサッカーに人生を懸けている人たちがいました。自分はサッカー選手でも、まだトップ選手ではない。すべてを自分の力で勝ち取らなければなりません。ユヴェントスでは、僕たちは恵まれていると言われていました。常に最高水準の環境で過ごすことに慣れていたからです。スペインでその言葉の意味が分かりました」

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トロワでの今シーズンはどうですか？昨季は重いけがもありました。個人として、そしてチームとしての目標は？

「はい。昨季は開幕から15試合すべてに出場しましたが、その後、足の骨折で離脱しました。ほかにも小さな問題がいくつかありました。この種のけがから復帰すると起こり得ることですが、今は体調がいいです。個人としての目標はトロワで地位を確立すること。素晴らしい機会を得ているので、それを生かしたいです。チームの目標は、入れ替え戦を経ずに残留を決めることです。そのうえで可能性があれば、さらに上も夢見たいと思います」

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U-17からU-19までイタリアの年代別代表でプレーし、U-17欧州選手権の決勝にも進みました。いつかフル代表に入るという夢は、今も持っていますか？ここ数カ月でマンチーニやそのスタッフから連絡はありましたか？また、イタリアより先にナイジェリアから招集されたら、どうするか考えていますか？

「何よりもまず、ここトロワで重要なポジションをつかみ、代表に呼ばれるにふさわしい選手になることが目標です。それを実現する力はあると思っています。代表の選択については、先に僕を全面的に信頼してくれた代表チームのためにプレーすると、ずっと自分に言い聞かせてきました。母はナイジェリア人で、幼い頃はよくナイジェリアへ行っていたので、あの国にもつながりがあります。でも今の僕があるのは、すべてイタリアのおかげです。母も最終的にはイタリア人になりました。だから、ここトロワでいいプレーができれば、イタリア代表に入れない理由はありません。そのチャンスをつかめるところまで行きたいですし、近いうちにイタリア代表の候補に入れると確信しています」