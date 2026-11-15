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バルセロナの若き逸材パウ・クバルシが、世界のトップレベルへと急成長する上で影響を受けた３人のDFの名を挙げた。最近スペイン代表としてワールドカップ優勝を経験した10代のクバルシは、カンプ・ノウの歴史に名を刻む２人のレジェンドに加え、意外にもリヴァプールの象徴的な選手に憧れていることを明かした。

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数々の栄冠を手にした1年を経て、クバルシが憧れの選手を語る

スペイン代表の若手クバルシは、『The Athletic』のインタビューで、急成長を遂げる上で影響を受けた人物を振り返った。クバルシはこの1年で、スペイン代表の2026年ワールドカップ優勝に貢献し、大会最優秀若手選手賞にも輝いた。

クラブでは、この10代のDFは先ごろ、世界の21歳以下の選手で最も際立った才能に、イタリア紙『Tuttosport』が贈る権威あるゴールデンボーイ賞も受賞。さらに、バロンドールではセンターバックとして最高位の12位に入り、コパ賞ではバルセロナのチームメート、ラミン・ヤマルに次ぐ2位となった。ヤマルは同賞を3年連続で受賞した。

バルセロナDF、プジョル、ピケ、ファン・ダイクへの憧れを語る

最も影響を受けた選手を問われたクバルシは、かつてカンプ・ノウで中心選手として活躍した2人の異なる強みと、近年憧れているリヴァプールのオランダ人選手について語った。また、自分自身に高い基準を課していることも明かした。

「僕が手本にしているのはプジョルとジェラール・ピケだ。粘り強い守備をする選手と、ボールを扱うのがうまい選手。どちらのタイプも好きだ。ピケはビルドアップでより大きな役割を担っていたけど、プジョルはメンタルと人間性の面で重要な存在だった」とクバルシは説明した。

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「ここ数年は（リヴァプールの）フィルジル・ファン・ダイクにも強く憧れている。でも、自分自身を見つめてプレーを分析することも多いんだ。

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「ミスをすると、自分にとても厳しくなる。試合中は、プレーの一つひとつが良かったかどうかを分かっている。自分に高いものを求めているし、改善できる点については自分を厳しく振り返る。前向きな意味でね。

「だからといって、翌日に自信を失うわけじゃない。むしろ逆だ。同じ姿勢で取り組み続け、ミスを最小限に抑えようとするんだ」

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クバルシ、DFへのさらなる評価を求める

主要な個人賞を受賞してきたクバルシだが、自身と同じポジションの選手がFWと同じように評価されることはめったにないと考えている。ゴールデンボーイ賞の受賞を喜ぶ一方、この栄誉によってクラブと代表での自身の成長が認められたと語った。

「若い頃は、ゴールデンボーイ賞やコパ賞（バロンドールの21歳以下の選手を対象とした賞）のような賞を夢見るものだ。今回、その一つを受賞できて本当にうれしい」とクバルシは語った。「バルサとスペイン代表での僕らのシーズンがとても良かったということだし、僕自身が正しい道を進んでいるということでもある」

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一方で、この若手DFは、サッカー界全体でもっと守備の貢献を評価してほしいと訴えた。「僕らDFはあまり目立たない」と話し、こう続けた。「みんなストライカーやウインガー、あるいはゴールやアシストを記録する選手を好む。それは分かる。守備の選手は、どちらかといえば目立たない仕事をしている。僕らの役割がもう少し評価されてほしい。僕自身のためじゃなく、どのDFもふさわしい称賛を受けるところが見たいんだ。僕らはとても重要な仕事をしているのだから」

スペイン代表、イングランド代表との重要なネーションズリーグの一戦へ

スペイン代表が日曜夜にイングランド代表をホームに迎えるため、クバルシはすぐに代表での戦いへ意識を切り替えなければならない。この対戦はネーションズリーグのグループステージ最終戦。首位のスペイン代表はイングランド代表に対して重要な勝ち点3差をつけている。