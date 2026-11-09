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バルセロナのDFパウ・クバルシは、ハーフタイムの戦術修正が、日曜日のアトレティコ・マドリー戦での2-1の逆転勝利につながったと明かした。これにより、ラ・リーガでのリードを再び勝ち点3に広げた。土曜日にレアル・マドリーに勝ち点で並ばれていた王者は、メトロポリターノ・スタジアムで低調な立ち上がりを見せたものの、フェルミン・ロペスの2ゴールで逆転した。

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10代DFがハーフタイムの修正を明かす

クバルシは、前日にライバルのレアル・マドリーがバレンシアに3-0で大勝し、勝ち点30で並ぶ必要がある中、チームが前半は連係を欠いていたと認めた。スペインの首都で早い時間帯に先制を許したものの、ハンジ・フリック監督率いるチームは逆転し、今季リーグ戦12試合で11勝目を挙げた。国内で唯一の敗戦は、先月ホームで最大のライバルに敗れたエル・クラシコだ。

プレスの修正で試合の流れが変わる

序盤はアトレティコが主導権を握った。開始6分にフリアン・アルバレスがジョアン・ガルシアを前に決定機を逃した後、マルク・プビルがクロスバー、ペドリがポストを叩いた。10分にはアルバレスのクロスからジュリアーノ・シメオネが得点。その後、亡くなったテネリフェのストライカー、ヘスス・デ・ミゲルを追悼するために試合が1分間中断され、前半終了間際にはロペスがカーブをかけたシュートで同点弾を決めた。

試合後、クバルシはハーフタイムにどう流れを変えたかを説明した。「前半は少し連係を欠いた状態で試合に入ってしまった。相手は素晴らしい前半を見せたが、ハーフタイムに自分たちがうまくできていなかったことを修正し、勝利をつかめた。

「もっと効果的に高い位置からプレスをかける必要があった。後半はポジショニングも少し良くなった。相手は前半ほど楽にプレーできなくなり、僕たちは前線で存在感を示せた。良いプレーをして、毎試合全力を尽くせば、素晴らしいリーグ戦のシーズンになるはずだ」

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MFの2得点で粘り強い逆転劇が完成

前半、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは7本のシュートから得点期待値（xG）1.38を記録し、9本のシュートから0.84だったカタルーニャの強豪を上回った。フリック監督はハーフタイムにブライアン・ファリナスに代えてフレンキー・デ・ヨングを右サイドバックとして投入。さらに、優勢に進めた後半にはガビ、エリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、カリム・アデイェミも途中出場させた。

この交代により、再開後のホームチームは枠外シュート2本、計0.15xGに抑えられた。一方、首位チームは10本のシュートで計0.77xGを記録した。その陣地面での優位が66分に実を結ぶ。ラミン・ヤマルのスルーパスを受けたロペスが、ヤン・オブラクの脇を抜く自身2点目を決めた。

代表戦期間で優勝争いはいったん中断

敵地での大きな試練を乗り越えたフリック監督率いる首位チームは、2位に勝ち点3差をつけて11月の代表戦期間に入る。一方、今季リーグ戦2敗目を喫した3位アトレティコは、首位との勝ち点差が5に広がった。両クラブは今月後半に国内と欧州での試合が再開するまでの2週間で、態勢を立て直すことになる。