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パウロ・フォンセカ監督は、リヨンが敵地でのヨーロッパリーグ、ホッフェンハイム戦に0-3で完敗した後、先発メンバーを大幅に入れ替えた判断を強く擁護した。ポルトガル人指揮官は、国内で控えるパリ・サンジェルマンとの大一番を優先し、ドイツでの一戦では主力数人を休ませた。

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選手の入れ替えが響き、リヨンはドイツで敗戦

リヨンのヨーロッパリーグでの連勝スタートは、木曜夜に止まった。初戦からの2試合を連勝していたフランスの強豪は、プレゼロ・アレーナでホッフェンハイムに完敗。苦しい一夜を通じて自分たちのリズムをつかめなかった。ここまで欧州の舞台で安定した戦いを見せていたチームにとって、大きな後退となった。

この重要な一戦で、フォンセカ監督とコーチングスタッフは、若手を起用した先発メンバーを選ぶ大胆な決断を下した。先発にはレミ・アンベールやスティーブ・カンゴといった若手が名を連ねた。カンゴは前半に激しく転倒し、病院に搬送された。

PSG戦を優先した先発選びを正当化

Getty Images

連係を欠いた内容で大差の敗戦を喫したものの、指揮官は試合後も選手起用の方針を曲げなかった。フォンセカ監督は選手の出場時間を慎重に管理することが不可欠だったと主張し、一方的なスコアにもかかわらず、先発の選択を見直す考えを示さなかった。

議論を呼ぶ起用の背景にあるのは、目前に迫るPSGとの重要な一戦だ。「PSGとの、我々にとって非常に重要で非常に難しい試合があるため、チームの出場時間を管理した。だから私は出場時間を管理しなければならない」とポルトガル人指揮官は説明した。これをRMC Sportが伝えている。

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リヨンの戦いぶりに不満

フォンセカ監督は選手起用の全責任を引き受ける一方、ピッチに立った選手たちのプレーには厳しかった。リールの元指揮官は、ブンデスリーガの相手に対してチームが見せた強度と集中力の欠如に不満を表明。国内リーグでの最近の巻き返しを支えてきた守備の堅さと戦術的な規律を欠く内容だった。

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「私のメッセージが伝わらなかったのかもしれない。ここでどうプレーすべきかは明確だったし、選手たちとはたくさん話した。だが、メッセージが伝わっていなかった可能性はある。分からない」とリヨンの指揮官は認めた。

警備上の問題でPSG戦の開催が不透明に

Getty Images

欧州での勢いを犠牲にする決断は、リヨンがリーグ首位に立っていることと直結している。現在PSGと勝ち点で並び、得失点差で上回って首位を維持している。優勝を争う両チームが第8節で対戦する予定で、フォンセカ監督がドイツ遠征を、パルク・デ・プランスで待つ重要な一戦よりも優先度の低い試合と捉えたことは明らかだ。

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しかし、フランス全土で警察官が広範囲に動員されているため、この国内リーグの大一番の日程は変更される可能性がある。LFPは試合の延期を望んでいないものの、最終判断は警察当局に委ねられている。警備上の状況によって延期が必要になれば、試合は月曜夜に移され、ロンドンでのバロンドール授賞式と重なる可能性がある。