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パウロ・フォンセカがシーズン途中に突然リヨンを去り、スポルティングの新監督に正式に就任した。フランスのクラブは予期せぬ退団に深い遺憾の意を表明した。スポルティングはフォンセカを迎えるため、500万ユーロの補償金を支払った。

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フォンセカ、スポルティング監督への復帰が決定

フォンセカがスポルティングの新監督に正式に就任した。1年半を超えて指揮を執り、成功を収めたリヨンでの在任期間に終止符を打った。53歳のポルトガル人指揮官は母国に戻り、競争力の高いチームを率いる。

リスボンのクラブでは、ルイ・ボルジェスの正式な後任となる。スポルティングは最近、多忙なシーズンのさなかに、この注目度の高い監督就任を実現するための道を開いた。クラブは日曜日、ボルジェスとの契約を解除するための協議を正式に始めたと発表。その迅速な手続きにより、フォンセカは空席となった監督の座に滞りなく就くことができた。

リヨン、強い遺憾の意を表明

突然の監督交代は、フランス側に苦い思いを残した。一方、リヨンは退任する監督を正式に送り出すにあたり、スポルティングから義務付けられた補償金500万ユーロを受け取った。シーズン途中の移籍はあまりに急で、フランスのクラブにとって完全に予想外だった。

リヨンは感情のこもった公式声明で、フォンセカの「予想外の決断」を「深く残念に思う」と表明した。クラブ首脳陣は、この移籍を取り巻く状況に強い不満を抱いていると明言。退任について、特に「シーズン途中というタイミング」に失望していると強調した。

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シーズン途中の重要な転機

フォンセカが新たに率いるスポルティングは、今季すでに複数の大会で主要タイトルを争える位置につけている。接戦のリーガ・ポルトガル優勝争いでは現在3位だ。

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さらに、チャンピオンズリーグではここまで勝ち点9を積み上げ、順位表で堂々の6位につけている。フォンセカには、この欧州の舞台での好調を維持することが期待される。一方、フォンセカが去るリヨンも、それぞれの大会で懸命に戦っている。フランスのクラブは現在、リーグ・アンで3位、ヨーロッパリーグの順位表では余裕を持って12位につけている。

フランスではマシエルが昇格

フォンセカが急きょリスボンへ向かったことを受け、リヨンは指揮官の突然の不在を埋めるべく、すぐに動いた。これまでフォンセカの信頼厚いアシスタントを務めていたジョルジェ・マシエルが昇格する。マシエルは当面、暫定的にトップチームを指揮する。クラブ首脳陣が正式な後任の本格的な選定に着手する間、チームを立て直すという重責を担う。

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一方、ポルトガルに戻ったフォンセカは、新たな選手たちとともに、すぐに結果を出そうとするだろう。今季の主要タイトル獲得を目指す、才能豊かなスポルティングのチームを引き継ぐ。