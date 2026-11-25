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パウロ・ディバラはローマで早くも5シーズン目を迎えている。33歳の司令塔は2027年半ばまで契約を結んでいるが、本人はその後もイタリアでプレーすることを望んでいる。UEFAとのインタビューで明かした。

ディバラは2022年夏にローマへ加入し、すぐにファンの人気者となった。ケガに悩まされながらも、左利きの選手としての評価はほとんど変わらず、これまでにジャッロロッシで149試合に出場し、45ゴール34アシストを記録している。

加入後の数年間、ディバラはローマをチャンピオンズリーグに復帰させることができなかった。「最初の年はヨーロッパリーグ決勝に進んで、あと一歩のところまで行った。でも、その後の数年間は出場権に値するだけの結果を残せなかった」と語る。ディバラは2023年のヨーロッパリーグ決勝で、セビージャにPK戦の末に敗れている。

「ただ、昨年は本当に強い決意を持ったチームだと感じた。最後の数試合で無失点を続けたことが、それを示している。最終節まで出場権獲得が自分たちだけでは決まらないと分かっていたからだ」。ローマは自分たちの試合に勝ち、コモなどとともにチャンピオンズリーグ出場権を獲得。一方、ACミランとユヴェントスは結果を残せず、出場権を逃した。

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2025年夏にジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が就任して以降、ディバラはケガに悩まされることが減った。「膝の手術を除けば、この1年はとても調子が良かった。特に筋肉の状態がいい。監督とスタッフ、そして今年加わったフィジカルコーチたちは、いつでもプレーできるように、プレシーズンに控えめながら適切なトレーニング負荷を与えてくれた」

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「今季はここまで良い状態だと感じているし、とても満足している」。ドニエル・マレンと抜群の連係を見せるディバラは、今季ほぼ全試合に先発していたが、10月中旬にふくらはぎを負傷した。2022年のワールドカップ優勝メンバーは先週末、敵地でパルマに5-1で勝利した試合で復帰を果たした。

ディバラはすでに15年間、イタリアでプレーしている。ラ・ホヤは2012年、1200万ユーロでインスティトゥートACCからパレルモへ移籍し、少なくともイタリア屈指の有望株として名を上げた。シチリアで3年間その実力を示すと、ユヴェントスが獲得を決め、4100万ユーロでトリノへ移った。

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「こんなキャリアを送るとは思っていなかったし、ましてイタリアで15年を過ごすとは想像していなかった。南部、北部、そして今は中部に住んできた。人生のほぼ半分をここで過ごしているし、とても幸せだ」とディバラは語る。

「イタリアは僕を温かく迎えてくれた。娘はここで生まれたから、イタリア人だ。そう、キャリアの残りもイタリアでプレーしたい。セリエBで過ごした1年も僕にとってとても重要だったけれど、キャリアのすべてをセリエAにささげられたら、僕にとって本当に特別なことだ」と続けた。

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過去には、イタリアを離れる可能性がもっと高まった時期もあった。2024年には、ティジャニ・ラインデルスが現在所属するアル・カーディシーヤから7500万ユーロ相当のオファーを受けたが、断った。昨年のアル・ヒラルからのオファーも同様だった。

昨夏にはローマとの契約を1年延長し、ケガの多さを踏まえて減額を受け入れた。基本給は800万ユーロから200万ユーロに下がったが、出来高ボーナスによって年間200万ユーロを大きく上回る額を受け取ることもできる。