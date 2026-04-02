パウロ・ディバラは3か月後に欧州以外のクラブと契約できる

移籍専門ジャーナリストのセサル・ルイス・メルロ氏によると、パウロ・ディバラ（32）は今シーズン終了後、欧州でのプレーを終える可能性が高いという。フラメンゴは早急にこのアルゼンチン人選手に高額な契約を提示する意向である一方、ボカ・ジュニアーズは彼の母国への劇的な復帰を期待している。

「ラ・ボンボネラ」を本拠地とするクラブは、ロマンチックなストーリーを武器に獲得に動いている。ディバラは14シーズンを経て、40試合の代表戦を戦った母国へ復帰する可能性がある。

一方、フラメンゴは財政面での優位性がある。このブラジルクラブは、昨冬だけでウェストハム・ユナイテッドからルーカス・パケタを獲得するために4200万ユーロの移籍金を支払ったばかりだ。

いずれにせよ、ディバラがASローマを去ることは確実視されている。この左利きの選手は4シーズンの契約満了を迎え、移籍金なしで獲得可能となる。

2024年に代表最後の試合を戦ったディバラは、ローマで公式戦135試合に出場した。その間、45ゴールと26アシストを記録している。

ディバラがローマに残留するには、もはや奇跡しか望みがない。現在、両陣営の間で交渉は行われていない。

もしディバラがまだ南米への復帰を望んでいないのであれば、スュペル・リグも選択肢となり得る。ガラタサライやフェネルバフチェといったクラブであれば、現在の年俸約800万ユーロから大幅な減額を受け入れる必要はないと見られる。