「パウロ・ディバラの移籍先が判明か。フラメンゴは獲得を逃す可能性も。」

ESPN国際版は水曜日、パウロ・ディバラが来夏ASローマを退団すると報じた。契約満了で母国に帰国する見込みだ。

ディバラは2015年にパレルモから約4100万ユーロでユヴェントスへ移籍。2022年夏にフリーでローマへ移った。

トリノでは293試合115得点をマークし、2019/20シーズンにはセリエA年間最優秀選手に選ばれた。リーグ5回、カップ4回の優勝に貢献した。

ローマでは加入当初はレギュラーだったが、年齢とけがの影響で出場時間は減少。今季は膝のけがで長期離脱し、出場時間は1300分にとどまった。

代表戦40試合出場を誇る彼の契約は今夏で満了となり、ローマ残留の可能性は極めて低い。最近、ボカ・ジュニアーズ移籍が報じられており、ESPN筋もこれを裏付けている。 以前からフラメンゴが興味を示していたが、メルロ記者によるとブラジル側は近々高額契約を提示する予定だという。しかし、現時点ではディバラがアルゼンチンに復帰する可能性が高く、フラメンゴの計画は実現しない公算が大きい。

ディバラは以前、母国復帰の可能性に言及し、特にレアンドロ・パレデスとの再会に前向きな姿勢を示した。「今はローマでプレーし、このユニフォームを守る義務がある。でも将来は分からない。彼らには会いたい」と語った。

パレデスは昨夏ボカ・ジュニアーズに300万ユーロで移籍し、現在コパ・デ・ラ・リーガ・グループAでエストゥディアンテスに1ポイント差の2位につけるチームを率いている。