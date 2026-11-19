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ミランのセルビア人DFパヴロヴィッチが、さまざまな話題について語った。

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セルビア人DFストラヒニャ・パヴロヴィッチがセルビアのポッドキャスト SS Calcioに出演した。ミランでプレーする同選手は、イタリアでの経験について幅広く語り、ミランで過ごした年月の面白い逸話も明かした。発言は以下の通り。

アッレグリと過ごす1年について：

「アッレグリと仕事をすることは、僕にとってとても有益だった。イタリアに来てから最も成長できたのは、彼の指導の下でだ。DFとしてスピードと強さがあり、ボールを持って前に出ることもできる。前線に飛び出して得点することもできるけど、戦術面はずっと自分の弱点だった。パルチザンのトップチームに入ったときに学んだのは、基礎だけ。イタリア人のサッカー観からすれば、僕は少し遅れていた。イタリアの選手たちは幼い頃から、そうした考え方を学び始めるからね」

対戦した中で最も手ごわかった相手は？

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「フィジカル面では、間違いなくロメル・ルカクとの対戦が最も厳しかった。でも、マルクス・テュラムもそうだ。強くて速く、足元の技術も非常に高い。一方、ラウタロにはペナルティーエリア内で細心の注意が必要だ。ぴったり付いていないと決められてしまう。スペースを与えてはいけない」

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ディエゴ・モレイラとの関係について：

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「彼がアルマミ（パルチザンで長くプレーした選手、編集部注）の息子だということさえ知らなかった。素晴らしい青年で、本当にしっかりしている。セルビア語も少し知っているよ。練習中に彼の父親に会った。もちろん、パルチザンの話をした。会えてとてもうれしかった。セルビアでプレーしていた頃の彼を覚えているからね。モレイラにはよく『キャリアの終わりに、少なくとも1シーズンは一緒にパルチザンでプレーしよう』と冗談を言う。僕のほうが3歳年上だから、一緒に戻るには彼に少し譲ってもらわないといけない、とも伝えている。本当にすごくいい人だ。僕らのグループには素晴らしい雰囲気がある。ミランにいられるのは本当に喜ばしいことだ」

コンセイソンについて：

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「コンセイソンはヌテラを禁止した。それ以来、僕らには出してもらえなくなった（笑、編集部注）。彼は……いい人だし、僕は好きだけど、やり方は『ヒトラーのよう』だった。試合で遠征すると、ホテルでは別々に分けられる。選手は選手同士で、ほかの人は全員その外だ。練習では膝当てと肘当てが必須で、気温が氷点下でも35度でも着けなければならない。ある試合の3日前、選手数人が23時までコンサートに行った……。彼には報告を上げるアシスタント、あるいはスパイと呼んでもいい人たちがいた。彼はそれを大騒ぎにして、次の試合ではその5、6人の選手の誰もピッチに立つことを許されなかった」

コンセイソンがミランの監督に就任したばかりの頃についても、別の逸話を明かした。「最初のミーティングに40分遅れてきた。選手もクラブ幹部もみんな彼を待っていたけど、本人は自分のオフィスにいた。誰が主導権を握っているか、みんなに分からせたかっただけなんだ。わざとやったんだよ（笑、編集部注）」