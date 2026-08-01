イゴール・パイションがリーズ・ユナイテッドのショートリストに入った。移籍ジャーナリストのサンティ・アウナ氏が土曜日、Xで伝えた。ただし、オリンピック・マルセイユに所属するブラジル人ウイングには高額な値札が付いている。

アウナ氏によると、マルセイユと元フェイエノールトFWのマネジメントの間では、すでに接触があったという。報道によれば、パイションは現在、リーズ・ユナイテッドが作成するショートリストの3番手に位置している。

マルセイユのオーナーであるフランク・マッコート氏は、このアタッカーを簡単に手放すつもりはなく、少なくとも5000万ユーロを求めている。リーズ・ユナイテッドは現在、3000万〜3500万ユーロの金額を想定している。

プレミアリーグのクラブが近いうちにパイションへのオファーを出すかどうかは、今後の様子を見る必要がある。パイションは南フランスのクラブとあと4シーズンの契約を残している。Transfermarktは、同選手の現在の市場価値を3500万ユーロと見積もっている。

リーズ・ユナイテッドは昨季にもこのブラジル人の獲得に動いており、3000万ユーロ超を投じる用意があった。最終的にはマルセイユがボーナスを除く3000万ユーロでフェイエノールトと取引をまとめた。

パイションはここまで、マルセイユでリーグ・アン6ゴール5アシストを記録。チャンピオンズリーグでは4得点に加え、1アシストもマークしている。

元フェイエノールトのパイションは、昨季のチャンピオンズリーグ序盤で絶好調だった。アヤックス戦では2得点を挙げ、マルセイユは4-0で大勝した。