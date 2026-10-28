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バーンリーはニッキー・ハイエン監督を解任してから4日後、ファビオ・セレスティーニを新監督に任命した。かつてCSKAモスクワとバーゼルを率いたセレスティーニは、今季リーグ戦でわずか1勝にとどまり、チャンピオンシップで22位につけるチームを引き継ぐ。スイス人指揮官は土曜日、バーンリーがターフ・ムーアにポーツマスを迎える試合で初めてベンチ入りする。

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バーンリー、ハイエン解任を受けチェレスティーニを新監督に迎える

バーンリーは、チェレスティーニの新監督就任を発表した。ハイエン監督が土曜日、リンカーン・シティとのアウェー戦で1-4と敗れた後に解任され、クラブは後任の決定を急いだ。プレス・アソシエーションによると、クラブはスイス人指揮官の契約期間を公表していない。

バーンリーはプレミアリーグから降格して以降、リーグ戦12試合でわずか1勝にとどまり、チャンピオンシップで22位につけている。クラブは就任発表の声明で、チェレスティーニについて「勝利を収め、異なるサッカー環境に適応できることを実証してきた」と述べた。

ディエゴ・ロペス、チェレスティーニの強い意欲を称賛

今回の就任により、スティーヴン・ジェラードが空席となった監督職に就くとの憶測にも終止符が打たれた。元レンジャーズ監督のジェラードは、ハイエンの退任後、ブックメーカーの最有力候補となっていた。自身も今週クラブに加わったばかりのバーンリーのチーフ・フットボール・オフィサー、ディエゴ・ロペスは、適任者を見つけたと考えている。

ロペスは「ファビオには、我々が求めていた情熱、経験、知識がある。バーンリーに来るために、並外れた決意と確信を示してくれた。我々が求めているのは、本当にここに来たいと思い、このクラブの成長を助けたいと思う人だ。ファビオはまさにその好例だ」と語った。

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バーゼルでの立て直しの実績、バーンリーに希望

チェレスティーニが直近で指揮を執ったのはCSKAモスクワで、5月に退任した。スイスではルガーノ、ルツェルン、シオン、バーゼルも率いている。特にバーゼルでは、最下位にいたクラブを18カ月でリーグとカップの2冠に導いた。

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新監督は、ターフ・ムーアで待ち受ける課題の厳しさを理解している。バーンリーの公式サイトで、チェレスティーニは「バーンリーには大きな可能性があり、真の実力を備えた選手たちがいる。彼らはサポーターの願いをかなえる助けとなるはずだ。我々が置かれている状況は分かっているし、以前にも同じ状況を経験した。サポーターには、開始の笛が鳴った瞬間から自信を持ってプレーするチームを見る資格がある」と語った。

バーンリー新監督、初戦はポーツマス戦

選手としてフランスとスペインで10年間プレーし、スイス代表で35試合に出場したチェレスティーニは、土曜日にターフ・ムーアで行われるポーツマス戦で初めて指揮を執る。

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好結果を残せば、降格圏からの脱出を目指すバーンリーにとって、切実に必要な弾みとなるだろう。



