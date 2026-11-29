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バーンリーのファビオ・チェレスティーニ監督が、土曜日にミルウォールを1-0で下した重要な一戦で、ジェイミー・ヴァーディがメンバーから外れた理由を説明した。ベテランFWの欠場を巡っては、妻のレベッカ・ヴァーディが欠場理由についての見方に反論するような投稿をし、SNS上で波紋が広がっていた。

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チェレスティーニ監督、戦術面と医療面を踏まえた判断を説明

ザ・デンでの試合でヴァーディをメンバーから外した判断は、チャンピオンシップで驚きを呼んだ。バーンリーが厳しい残留争いの渦中にあるだけになおさらだ。当初は39歳のヴァーディが個人的な理由で休暇を与えられたとの憶測もあったが、バーンリーの指揮官は試合後、欠場についてより具体的な説明をした。

チェレスティーニ監督は金曜日に元イングランド代表FWと直接話し、この試合には帯同しないと伝えたことを明かした。「昨日ジェイミーと話し、この試合のメンバーには入らないと伝えた。ジェイミーは背中にけいれんがあるため、6カ月ごとに注射を受けている。今回も10日前、代表戦期間中に注射を受けた」とバーンリーの指揮官は説明した。ESPNが伝えている。「その注射のために練習を2、3回休み、ここ2、3日は痛みを感じていた。そこで、休ませることを一緒に決めた」

SNS上のやり取りが議論を呼ぶ

クラブ側の公式な説明に先立ち、ヴァーディの妻がSNS上で直接反応していた。ファンページが、ヴァーディは家族と過ごし、レスター・シティの試合を観戦するために離れていると示唆すると、レベッカはその投稿に「違います。ただ必要ないと言われただけ！」と返信。このコメントは瞬く間に拡散し、選手とコーチ陣の間に確執があるのではないかとの噂を呼んだ。

9月にフリーで加入して以来、ヴァーディはバーンリーで定期的に出場しており、ミルウォール戦までに出場可能だった12試合のうち9試合に出場した。ここまでのクラブでの唯一の得点は、10月にウォルヴァーハンプトンに1-2で敗れた試合で記録したものだが、攻撃陣の選手層が薄いチームにとって、その経験は依然として貴重な戦力となっている。

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ロンドンで試された選手層

ヴァーディが遠くから見守る中、チェレスティーニ監督はゼキ・アムドゥニを攻撃の中心として先発起用した。しかし、ベンチには18歳のデルフィム・ルワウが名を連ねており、経験豊富な代役の不足は明らかだった。この10代のMFはまだプロデビューを果たしていない。過密日程を戦う指揮官にとって、起用できる選手が限られていることを浮き彫りにしている。

奇しくもヴァーディの欠場は、プレミアリーグで歴史的な記録を打ち立ててからちょうど11年に当たる日だった。当時、トップリーグで11試合連続得点を達成した初の選手となった。所属するバーンリーは最近、得点に苦しんでいたものの、土曜日はジェイドン・バネルのシュートが相手に当たって決まったゴールで勝ち点3を確保し、順位を22位に上げた。

バーンリー、勝利なしの流れを断つ

ロンドンでの僅差の勝利は、ターフ・ムーアで歴史的な不振が続いていたチームの士気を大きく高めた。ミルウォール戦を前に、バーンリーはバーミンガム・シティに0-2で敗戦。この結果、ホームで24試合連続未勝利というイングランドのリーグ記録を作っていた。ミルウォールから挙げた勝ち点3により、公式戦で続いていた8試合未勝利も止まった。チェレスティーニ監督は今後、ヴァーディに与えた「休養」によって、この伝説的FWが今後の試合に向けて万全の状態に戻ることを期待している。