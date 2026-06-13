バーティ危機を受け、ガーナが公式に強硬姿勢へ：カナダはすべての「一線」を越えた

ガーナ政府は土曜、カナダ当局が代表トーマス・パルティのビザ発給を拒否したことを「横柄で不当」と非難した。パルティは火曜、トロントでの2026年W杯グループ8・パナマ戦に出場できなくなった。 これを受けガーナ外相はカナダ外相に書簡で抗議し、措置の撤回を要求した。

ガーナ外務省は、カナダ移民局が英国で係争中の刑事手続きを理由にビザ申請を却下したと発表。しかし「有罪判決や司法判断は出ていない」として、無罪推定の原則を侵害する決定だと主張している。

ガーナ政府の公式見解

ガーナ外務省は声明で無罪推定の原則を強調し、 「ブラック・スターズ」の選手を世界最大のスポーツ大会の公式戦から排除したのは、法的根拠がなく正義に反すると批判した。

外交的措置

声明は「ガーナ政府は、カナダおよび国際法に基づくあらゆる外交的・法的・行政的手段を尽くす。目的は、適正手続きに基づき、すべての法的・事実上の問題を完全かつ公正に審理することだ」と表明した。 これは、アクラが現状を受け入れず、外交的・法的なあらゆるレベルで問題をエスカレートさせる意向であることを明確に示している。

これを受け、ガーナのサミュエル・オクオジト・アプラコ外相は緊急外交に着手。カナダ外務省に抗議書簡を送付し、措置の即時撤回を要求した。 同大臣は、この措置が大会公式認定参加者に約束された移動の自由を侵害する危険な前例になると強調した。

現在スペインのビジャレアルに所属する32歳のバーティは、2020～2022年に英国で起きたとされる事件で強姦7件と性的暴行1件で起訴された。 本人は全容疑を否認し、公判の日程は未定。現時点で有罪判決は出ていない。