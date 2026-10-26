サッカー選手が獲得できる個人賞の中でも、最も権威ある賞と言っていいバロンドールの第70回授賞式が、2026年10月26日（月）にロンドン・パラディウムで開催される。初代受賞者のサー・スタンリー・マシューズをたたえ、毎年恒例の授賞式がパリ以外で開かれるのは初めてとなる。

1956年に創設され、2018年に初めて女子選手にも贈られた『フランス・フットボール』の名高い金のボールは、世界屈指の選手たちを表彰してきた。ウスマン・デンベレは男子部門の連覇を狙う。この賞は2008年から2023年の間に、リオネル・メッシが8回、クリスティアーノ・ロナウドが5回受賞している。今年の女子バロンドールでは、過去3年連続で受賞したアイタナ・ボンマティに続き、新たな受賞者が誕生する。

授賞式を無料でライブ視聴するには、どうすればいいのか。GOALが2026年バロンドール授賞式の視聴方法を紹介する。

2026年バロンドール授賞式はいつ？ 開催日、開始時刻、ライブ配信

開催日 2026年10月26日（月） 時刻 GMT午後8時／CET午後9時／ EDT午後4時／PDT午後1時 会場 ロンドン・パラディウム（イングランド・ロンドン） ライブ配信 DAZN（大半の地域。例外は以下を参照）

世界の大半の国では、配信サービスのDAZNが2026年バロンドール授賞式を無料で独占ライブ配信する。視聴するには、DAZNの無料会員に登録するだけでいい。必要なのはメールアドレスのみだ。既存のアカウントにログインすることでも視聴でき、有料契約中かどうかは問われない。

ただし、一部の国・地域では、ほかの現地プラットフォームがバロンドール授賞式を放送・配信する。GOALが該当する国の視聴先を紹介する。自分の国が以下の表にない場合は、DAZNで視聴できるはずだ。

今年の授賞式では、ケイト・スコットとティエリ・アンリが司会を務める。モナコ、ユヴェントス、アーセナル、バルセロナ、フランス代表でストライカーとしてプレーし、2003年のバロンドールで2位に入ったアンリは、米国のCBSスポーツでスコットとともにUEFAチャンピオンズリーグのライブ中継を進行している。

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2026年バロンドールの候補者は？

GOALが、バロンドール授賞式で表彰される各賞の候補者全員を以下に紹介する。

2026年男子バロンドール候補者

選手 所属クラブ 代表 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー イングランド パウ・クバルシ バルセロナ スペイン マルク・ククレジャ チェルシー／レアル・マドリー スペイン ウスマン・デンベレ パリ・サンジェルマン フランス ルイス・ディアス バイエルン・ミュンヘン コロンビア ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド ポルトガル ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル ブラジル アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ ノルウェー アクラフ・ハキミ パリ・サンジェルマン モロッコ ハリー・ケイン バイエルン・ミュンヘン イングランド フヴィチャ・クヴァラツヘリア パリ・サンジェルマン ジョージア ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン サディオ・マネ アル・ナスル セネガル マルキーニョス パリ・サンジェルマン ブラジル ラウタロ・マルティネス インテル アルゼンチン キリアン・エンバペ レアル・マドリー フランス ヌーノ・メンデス パリ・サンジェルマン ポルトガル リオネル・メッシ インテル・マイアミ アルゼンチン ジョアン・ネヴェス パリ・サンジェルマン ポルトガル マイケル・オリーズ バイエルン・ミュンヘン フランス ウィリアン・パチョ パリ・サンジェルマン エクアドル フリアン・キニョネス アル・カーディシーヤ メキシコ デクラン・ライス アーセナル イングランド ロドリ マンチェスター・シティ／バルセロナ スペイン ファビアン・ルイス パリ・サンジェルマン スペイン ウィリアン・サリバ アーセナル フランス フェラン・トーレス バルセロナ／パリ・サンジェルマン スペイン ダヨ・ウパメカノ バイエルン・ミュンヘン フランス ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー ブラジル ヴィティーニャ パリ・サンジェルマン ポルトガル

2026年女子バロンドール候補者

選手 所属クラブ 代表 セルマ・バシャ OLリヨンヌ フランス バーブラ・バンダ オーランド・プライド ザンビア エスメー・ブルフツ バルセロナ オランダ クララ・ビュール バイエルン・ミュンヘン ドイツ マリオナ・カルデンテイ アーセナル スペイン スカーレット・カンベロス クラブ・アメリカ メキシコ ケルスティン・カスパレイ マンチェスター・シティ オランダ テムワ・チャウィンガ カンザスシティ・カレント マラウイ カタ・コル バルセロナ スペイン メルシー・デュモルネ OLリヨンヌ ハイチ カロリーネ・グラハム・ハンセン バルセロナ ノルウェー アレックス・グリーンウッド マンチェスター・シティ イングランド パトリ・ギハーロ バルセロナ スペイン ペルニレ・ハルダー バイエルン・ミュンヘン デンマーク 長谷川唯 マンチェスター・シティ 日本 ローズ・ラベル ゴッサムFC アメリカ合衆国 マピ・レオン バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス スペイン ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル メルヴィーヌ・マラール マンチェスター・ユナイテッド／チェルシー フランス 松窪真心 ノースカロライナ・カレッジ／チェルシー 日本 フィヴィアン・ミーデマ マンチェスター・シティ オランダ エヴァ・パヨル バルセロナ ポーランド クラウディア・ピナ バルセロナ スペイン アレクシア・プテジャス バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネセス スペイン ウェンディ・ルナール OLリヨンヌ フランス アレッシア・ルッソ アーセナル イングランド カディジャ・ショー マンチェスター・シティ ジャマイカ 谷川萌々子 バイエルン・ミュンヘン 日本 キャロライン・ウィアー レアル・マドリー／OLリヨンヌ スコットランド テッサ・ウラート インテル／コモ ベルギー

2026年コパ・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 ケリム・アライベゴヴィッチ RBザルツブルク／ユヴェントス ボスニア・ヘルツェゴビナ アイユーブ・ブアディ リール／マンチェスター・シティ モロッコ パウ・クバルシ バルセロナ スペイン ヤン・ディオマンデ RBライプツィヒ／レアル・マドリー コートジボワール レナルト・カール バイエルン・ミュンヘン ドイツ エリ・ジュニオール・クルピ ボーンマス フランス ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン ヨハン・マンザンビ フライブルク／アストン・ヴィラ スイス イブラヒム・マザ レヴァークーゼン アルジェリア ウォーレン・ザイール＝エメリ パリ・サンジェルマン フランス

2026年女子コパ・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 フェールレ・ビュールマン チェルシー オランダ ビッキー・ロペス バルセロナ スペイン フェリシア・シュレーダー BKヘッケン／レアル・マドリー スウェーデン クララ・セラジョルディ バルセロナ スペイン リリー・ヨハネス OLリヨンヌ アメリカ合衆国

2026年ヤシン・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 ヤシン・ブヌ アル・ヒラル モロッコ ティボー・クルトワ レアル・マドリー ベルギー ジョアン・ガルシア バルセロナ スペイン グレゴール・コベル ボルシア・ドルトムント スイス エミリアーノ・マルティネス アストン・ヴィラ／チェルシー アルゼンチン エドゥアール・メンディ アル・アハリ セネガル ダビド・ラヤ アーセナル スペイン マトヴェイ・サフォノフ パリ・サンジェルマン ロシア ウナイ・シモン アスレティック・ビルバオ スペイン ヴォジーニャ シャヴェス／コロコロ カーボベルデ

2026年女子ヤシン・トロフィー候補者

選手 所属クラブ 代表 アン＝カトリン・ベルガー ゴッサムFC ドイツ カタ・コル バルセロナ スペイン ハンナ・ハンプトン チェルシー イングランド ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル 山下杏也加 マンチェスター・シティ 日本

2026年男子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ミケル・アルテタ アーセナル スペイン ルイス・デ・ラ・フエンテ スペイン スペイン ウナイ・エメリ アストン・ヴィラ スペイン ヴァンサン・コンパニ バイエルン・ミュンヘン ベルギー ルイス・エンリケ パリ・サンジェルマン スペイン

2026年女子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ジョナタン・ヒラルデス OLリヨンヌ スペイン アンドレー・イェグレルツ マンチェスター・シティ スウェーデン ニルス・ニールセン 日本 デンマーク ペレ・ロメウ バルセロナ スペイン エレナ・サディク セルティック／BKヘッケン スウェーデン

2026年男子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 アーセナル プレミアリーグ イングランド バイエルン・ミュンヘン ブンデスリーガ ドイツ ボデ／グリムト エリテセリエン ノルウェー フラメンゴ ブラジレイロン ブラジル パリ・サンジェルマン リーグ・アン フランス

2026年女子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 バルセロナ リーガF スペイン バイエルン・ミュンヘン 女子ブンデスリーガ ドイツ クラブ・アメリカ リーガMXフェメニル メキシコ マンチェスター・シティ 女子スーパーリーグ イングランド OLリヨンヌ プルミエール・リーグ フランス

ブックメーカーが予想するバロンドール受賞者は？

英国のブックメーカーでは、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のストライカー、ハリー・ケインが2026年男子バロンドール受賞予想の先頭に立っている。オッズ比較サイト『Oddschecker』によると、10月26日（月）GMT午後1時時点で、複数のブックメーカーがオッズを1対3としており、最有力候補だ。

昨夜のエル・クラシコで2得点を挙げたレアル・マドリー所属のフランス代表選手、キリアン・エンバペのオッズは大幅に低下した。先週初めの12対1から、授賞式当日には多くの業者で15対8まで下がっている。

対照的に、バルセロナに所属するスペイン代表のFIFAワールドカップ優勝者、ラミン・ヤマルは、昨年のバロンドールで2位に入り、コパ・トロフィーを2年連続で受賞したものの、オッズが上昇。先週初めには一部で1対1まで下がっていたが、現在の最低オッズは4対1となった。エンバペに抜かれ、受賞予想では3番手だ。

パリ・サンジェルマンに所属するジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアもオッズが大幅に上昇した。先週は16対1で賭けられたが、現在の最低オッズは66対1となっている。

バロンドールを8回受賞したリオネル・メッシと、2024年の受賞者ロドリのオッズはいずれも33対1。昨年の受賞者ウスマン・デンベレには80対1のオッズが付いている。

女子バロンドールのオッズは男子ほど広く提供されていないが、米国の予測市場サイト『Polymarket』によると、2021年と2022年の受賞者で、今夏バルセロナから女子スーパーリーグ新加入のロンドン・シティ・ライオネセスへ移籍したスペイン代表のアレクシア・プテジャスが、10月26日（月）GMT午後1時時点で2026年の受賞確率94.5％という圧倒的な最有力候補に挙げられている。

女子バロンドールの受賞確率が1％を超えている選手は、ほかにはバルセロナ所属のポーランド代表、エヴァ・パヨルだけで、その確率は4.7％とされている。過去3年連続で女子バロンドールを受賞したアイタナ・ボンマティは、今年の候補者リストに入っていない。

レアル・マドリーは今年のバロンドール授賞式をボイコットするのか？

2026年バロンドール授賞式が行われるロンドン・パラディウムに、レアル・マドリーの代表団が出席するかどうかは、現時点では明らかになっていない。

レアル・マドリーは過去2年、事実上授賞式をボイコットして話題となった。2024年には、同クラブに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、当時マンチェスター・シティに所属し、現在はバルセロナでプレーするスペイン代表主将ロドリに最高賞を譲ると知り、授賞式への関係者の派遣を見送った。

レアル・マドリーは昨年もパリでのバロンドール授賞式に代表者を送らなかった。この動きを、主催者の『フランス・フットボール』が採用する投票制度への抗議と受け止めたメディアもあった。

しかし、マドリーのクラブは同賞に対する姿勢を変えたようだ。先月、X（旧Twitter）に投稿し、所属する男子選手4人、ジュード・ベリンガム、マルク・ククレジャ、キリアン・エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオールが男子バロンドール候補に選ばれたことを伝えた。

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