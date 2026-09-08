バロンドール2026の候補者30人が火曜日、主催委員会によって発表された。なお、ショートリストにオランダ人選手は1人も入っていない。昨年はウスマン・デンベレが受賞した際、フィルジル・ファン・ダイクとデンゼル・ダンフリースがなお有力候補に挙がっていた。

デンベレは今年も候補者の1人となっており、そのほかリオネル・メッシ、アーリング・ハーランド、ラミン・ヤマル、ロドリ、ハリー・ケインらも名を連ねている。バロンドール8度受賞のメッシは、3年ぶりに候補者として復帰した。

バロンドールの主催者は、2025年8月3日から2026年7月19日までのパフォーマンスを基準にリストを作成した。つまり、スペインが制したワールドカップ決勝も対象に含まれている。

チャンピオンズリーグ王者であり、フランス王者でもあるパリ・サンジェルマンは、実に9選手を送り込み最多選出クラブとなった。一方で、ハフィーニャ、デジレ・ドゥエ、そして現在はリバプール所属のブラッドリー・バルコラは、この権威あるリストから漏れた。

バロンドール授賞式は10月26日に予定されている。今年のセレモニーはパリではなくロンドンで開催される。これは1956年の第1回授賞式へのオマージュによるものだ。当時は故スタンリー・マシューズが受賞している。

バロンドール2026 ショートリスト：

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）、パウ・クバルシ（FCバルセロナ）、マルク・ククレジャ（レアル・マドリー）、ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）、アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）、ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、クヴィチャ・クワラツヘリア（パリ・サンジェルマン）、ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）、サディオ・マネ（アル・ナスル）、マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）、ラウタロ・マルティネス（インテル）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）、ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）、ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）、フリアン・キニョネス（アル・カーディシーヤ）、デクラン・ライス（アーセナル）、ロドリ（FCバルセロナ）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン）、ウィリアム・サリバ（アーセナル）、フェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン）、ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）、ラミン・ヤマル（FCバルセロナ）。