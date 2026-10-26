サッカー選手が受賞できる個人賞の中で最も権威ある賞ともいわれるバロンドールの第70回授賞式が、2026年10月26日（月）にロンドン・パラディウムで開催される。第1回受賞者のサー・スタンリー・マシューズをたたえ、毎年恒例の授賞式がパリ以外で行われるのは初めてとなる。

『フランス・フットボール』が1956年に創設し、2018年に初めて女子選手にも授与した名高い「黄金のボール」は、世界の数々の偉大な選手を表彰してきた。ウスマン・デンベレは男子部門の連覇を目指す。同賞は2008年から2023年にかけて、リオネル・メッシが8回、クリスティアーノ・ロナウドが5回受賞した。今年の女子バロンドールは、過去3年連続で受賞したアイタナ・ボンマティに続き、別の選手が受賞することになる。

では、授賞式を無料でライブ視聴するにはどうすればいいのか。GOALが2026年のバロンドール授賞式の視聴方法を紹介する。

2026年のバロンドール授賞式はいつ？日程・開始時刻・ライブ配信

日程 2026年10月26日（月） 時刻 午後8時（GMT）／午後9時（CET）／ 午後4時（EDT）／午後1時（PDT） 会場 ロンドン・パラディウム（イングランド・ロンドン） ライブ配信 DAZN（大半の国・地域。例外は以下を参照）

世界の大半の国では、配信サービスのDAZNが2026年のバロンドール授賞式を独占無料ライブ配信する。視聴するには、DAZNの無料会員登録を行うか、既存のアカウントにログインするだけでいい。無料登録に必要なのはメールアドレスのみで、有料契約の有無は問わない。

ただし、一部の国・地域では、別の現地プラットフォームがバロンドール授賞式を放送・配信する。GOALが以下で各国の視聴先を紹介する。自分の国が表にない場合は、DAZNで視聴できるはずだ。

今年の授賞式では、ケイト・スコットとティエリ・アンリが司会を務める。モナコ、ユヴェントス、アーセナル、バルセロナ、フランス代表でストライカーとしてプレーし、2003年のバロンドールで2位に入ったアンリは、米国のCBSスポーツでスコットとともにUEFAチャンピオンズリーグの生中継を担当している。

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2026年バロンドールの候補者は？

GOALが、バロンドール授賞式で授与される各賞の候補者全員を以下に紹介する。

2026年男子バロンドール候補者

選手 クラブ 代表 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー イングランド パウ・クバルシ バルセロナ スペイン マルク・ククレジャ チェルシー／レアル・マドリー スペイン ウスマン・デンベレ パリ・サンジェルマン フランス ルイス・ディアス バイエルン・ミュンヘン コロンビア ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド ポルトガル ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル ブラジル アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ ノルウェー アクラフ・ハキミ パリ・サンジェルマン モロッコ ハリー・ケイン バイエルン・ミュンヘン イングランド フヴィチャ・クヴァラツヘリア パリ・サンジェルマン ジョージア ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン サディオ・マネ アル・ナスル セネガル マルキーニョス パリ・サンジェルマン ブラジル ラウタロ・マルティネス インテル アルゼンチン キリアン・エンバペ レアル・マドリー フランス ヌーノ・メンデス パリ・サンジェルマン ポルトガル リオネル・メッシ インテル・マイアミ アルゼンチン ジョアン・ネヴェス パリ・サンジェルマン ポルトガル マイケル・オリーズ バイエルン・ミュンヘン フランス ウィリアン・パチョ パリ・サンジェルマン エクアドル フリアン・キニョネス アル・カーディシーヤ メキシコ デクラン・ライス アーセナル イングランド ロドリ マンチェスター・シティ／バルセロナ スペイン ファビアン・ルイス パリ・サンジェルマン スペイン ウィリアン・サリバ アーセナル フランス フェラン・トーレス バルセロナ／パリ・サンジェルマン スペイン ダヨ・ウパメカノ バイエルン・ミュンヘン フランス ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー ブラジル ヴィティーニャ パリ・サンジェルマン ポルトガル

2026年女子バロンドール候補者

選手 クラブ 代表 セルマ・バシャ OLリヨネス フランス バーブラ・バンダ オーランド・プライド ザンビア エスメー・ブルフツ バルセロナ オランダ クララ・ビュール バイエルン・ミュンヘン ドイツ マリオナ・カルデンテイ アーセナル スペイン スカーレット・カンベロス クラブ・アメリカ メキシコ ケルスティン・カスパライ マンチェスター・シティ オランダ テムワ・チャウィンガ カンザスシティ・カレント マラウイ カタ・コル バルセロナ スペイン メルシー・デュモルネ OLリヨネス ハイチ カロリーネ・グラハム・ハンセン バルセロナ ノルウェー アレックス・グリーンウッド マンチェスター・シティ イングランド パトリ・ギハーロ バルセロナ スペイン ペルニレ・ハーダー バイエルン・ミュンヘン デンマーク 長谷川唯 マンチェスター・シティ 日本 ローズ・ラベル ゴッサムFC アメリカ マピ・レオン バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネスズ スペイン ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル メルヴィーヌ・マラール マンチェスター・ユナイテッド／チェルシー フランス 松窪真心 ノースカロライナ・カレッジ／チェルシー 日本 フィフィアネ・ミーデマ マンチェスター・シティ オランダ エヴァ・パヨル バルセロナ ポーランド クラウディア・ピナ バルセロナ スペイン アレクシア・プテジャス バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネスズ スペイン ウェンディー・ルナール OLリヨネス フランス アレッシア・ルッソ アーセナル イングランド カディジャ・ショー マンチェスター・シティ ジャマイカ 谷川萌々子 バイエルン・ミュンヘン 日本 キャロライン・ウィアー レアル・マドリー／OLリヨネス スコットランド テッサ・ウラールト インテル／コモ ベルギー

2026年コパ・トロフィー候補者

選手 クラブ 代表 ケリム・アライベゴヴィッチ RBザルツブルク／ユヴェントス ボスニア・ヘルツェゴビナ アイユブ・ブアディ リール／マンチェスター・シティ モロッコ パウ・クバルシ バルセロナ スペイン ヤン・ディオマンデ RBライプツィヒ／レアル・マドリー コートジボワール レナート・カール バイエルン・ミュンヘン ドイツ エリ・ジュニオール・クルーピ ボーンマス フランス ラミン・ヤマル バルセロナ スペイン ヨハン・マンザンビ フライブルク／アストン・ヴィラ スイス イブラヒム・マザ レヴァークーゼン アルジェリア ウォーレン・ザイール＝エメリ パリ・サンジェルマン フランス

2026年女子コパ・トロフィー候補者

選手 クラブ 代表 フェールレ・ビュールマン チェルシー オランダ ビッキー・ロペス バルセロナ スペイン フェリシア・シュレーダー BKヘッケン／レアル・マドリー スウェーデン クララ・セラジョルディ バルセロナ スペイン リリー・ヨハネス OLリヨネス アメリカ

2026年ヤシン・トロフィー候補者

選手 クラブ 代表 ヤシン・ブヌ アル・ヒラル モロッコ ティボー・クルトワ レアル・マドリー ベルギー ジョアン・ガルシア バルセロナ スペイン グレゴール・コベル ボルシア・ドルトムント スイス エミリアーノ・マルティネス アストン・ヴィラ／チェルシー アルゼンチン エドゥアール・メンディ アル・アハリ セネガル ダビド・ラヤ アーセナル スペイン マトヴェイ・サフォノフ パリ・サンジェルマン ロシア ウナイ・シモン アスレティック・ビルバオ スペイン ヴォジーニャ シャヴェス／コロコロ カーボベルデ

2026年女子ヤシン・トロフィー候補者

選手 クラブ 代表 アン＝カトリン・ベルガー ゴッサムFC ドイツ カタ・コル バルセロナ スペイン ハンナ・ハンプトン チェルシー イングランド ロレーナ カンザスシティ・カレント ブラジル 山下杏也加 マンチェスター・シティ 日本

2026年男子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ミケル・アルテタ アーセナル スペイン ルイス・デ・ラ・フエンテ スペイン スペイン ウナイ・エメリ アストン・ヴィラ スペイン ヴァンサン・コンパニ バイエルン・ミュンヘン ベルギー ルイス・エンリケ パリ・サンジェルマン スペイン

2026年女子ヨハン・クライフ・トロフィー候補者

監督 チーム 国籍 ジョナタン・ヒラルデス OLリヨネス スペイン アンドレ・イェグレルツ マンチェスター・シティ スウェーデン ニルス・ニールセン 日本 デンマーク ペレ・ロメウ バルセロナ スペイン エレナ・サディク セルティック／BKヘッケン スウェーデン

2026年男子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 アーセナル プレミアリーグ イングランド バイエルン・ミュンヘン ブンデスリーガ ドイツ ボデ／グリムト エリテセリエン ノルウェー フラメンゴ ブラジレイロン ブラジル パリ・サンジェルマン リーグ・アン フランス

2026年女子年間最優秀クラブ候補

クラブ リーグ 国 バルセロナ リーガF スペイン バイエルン・ミュンヘン 女子ブンデスリーガ ドイツ クラブ・アメリカ リーガMXフェメニル メキシコ マンチェスター・シティ 女子スーパーリーグ イングランド OLリヨネス プルミエール・リーグ フランス

ブックメーカーが予想するバロンドール受賞者は？

英国のブックメーカーでは、バイエルン・ミュンヘン所属のイングランド代表FWハリー・ケインが2026年男子バロンドール受賞の最有力候補となっている。オッズ比較サイト『Oddschecker』によると、10月26日（月）午後1時（GMT）時点で複数のブックメーカーがオッズを1/3としている。

一方、昨夜のエル・クラシコで2得点を挙げたレアル・マドリー所属のフランス代表キリアン・エンバペは、先週初めの12/1から授賞式当日には多くのブックメーカーで15/8までオッズが大幅に下がった。

対照的に、バルセロナ所属でスペイン代表のFIFAワールドカップ優勝メンバーであるラミン・ヤマルは、昨年のバロンドールで2位に入り、コパ・トロフィーを2年連続で受賞している。先週初めには一部でイーブンのオッズが付いていたが、現在の最も低いオッズは4/1まで上昇。エンバペに抜かれ、受賞予想では3番手となった。

パリ・サンジェルマン所属のジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリアもオッズが大幅に上昇した。先週は16/1だったが、現在の最も低いオッズは66/1となっている。

バロンドールを8回受賞したリオネル・メッシと、2024年の受賞者ロドリはいずれも33/1。昨年の受賞者ウスマン・デンベレには80/1のオッズが付いている。

女子バロンドールのオッズは男子ほど広く提供されていない。ただし、米国の予測市場サイト『Polymarket』によると、2021年と2022年の受賞者で、今夏にバルセロナから女子スーパーリーグの新規参入クラブ、ロンドン・シティ・ライオネスズに加入したスペイン代表アレクシア・プテジャスが、10月26日（月）午後1時（GMT）時点で2026年の受賞確率94.5％と、圧倒的な本命に評価されている。

女子バロンドールの受賞確率が1％を超えている選手は、ほかにバルセロナ所属のポーランド代表エヴァ・パヨルだけで、その確率は4.7％だ。過去3年連続で女子バロンドールを受賞したアイタナ・ボンマティは、今年の最終候補に入っていない。

レアル・マドリーは今年のバロンドール授賞式をボイコットするのか？

2026年のバロンドール授賞式が行われるロンドン・パラディウムに、レアル・マドリーの関係者が出席するかどうかは、現時点では不明だ。

レアル・マドリーは過去2年、事実上の授賞式ボイコットで話題となった。2024年には、所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、当時マンチェスター・シティに所属し現在はバルセロナに所属するスペイン代表主将ロドリに最高賞を譲ると知り、授賞式に一行を派遣しないことを選んだ。

昨年もレアル・マドリーはパリでのバロンドール授賞式に代表者を送らないと決めた。一部メディアは、主催する『フランス・フットボール』の投票制度に対する抗議と受け止めた。

しかし、マドリーのクラブは同賞に対する姿勢を変えた可能性がある。先月、クラブはX（旧ツイッター）に投稿し、ジュード・ベリンガム、マルク・ククレジャ、キリアン・エンバペ、ヴィニシウス・ジュニオールの男子選手4人が男子バロンドールにノミネートされたことを伝えた。

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