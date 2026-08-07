恥ずべき運営上のミスなのか、それとも意図的なリークなのか。バロンドールの公式アカウントが、マンチェスター・シティに所属するスペイン人のロドリを、この伝統ある賞を受賞したバルセロナの名手たちのリストに掲載した。両クラブ間の交渉はいまだ初期段階にあり、移籍はまだ成立していないにもかかわらずである。

リークか、それとも重大なミスか？

2026年のバロンドール受賞の最有力候補の一人であるロドリの名前は、同賞の公式サイトおよびソーシャルメディアの各アカウントに掲載された記事の中に登場した。この記事は、サッカー界で最も権威ある賞に輝いたカタルーニャのクラブの選手たちの歴史を振り返るものだった。

興味深いのは、この記事が過去の受賞者を挙げるにとどまらず、ロドリについて「この栄誉あるリストに名を連ねる可能性のある候補」と明確に言及した点である。これは、同賞の主催者側の見解として、彼のバルセロナ移籍がほぼ確定的なものになったことをはっきりと示唆するものだ。

カタルーニャの伝説たちのリスト

この物議を醸した記事は、ブラウグラナのユニフォームを身にまとい、バロンドールを勝ち取った伝説的な選手たちの名前を紹介している。すなわち、スペインのルイス・スアレス・ミラモンテス、オランダのヨハン・クライフ、デンマークのアラン・シモンセン、ブルガリアのフリスト・ストイチコフ、ブラジルのリバウド、ロナウド・ナザーリオ、ロナウジーニョ、ポルトガルのルイス・フィーゴ、アルゼンチンのリオネル・メッシ、そしてフランスのウスマヌ・デンベレである。

宿敵との歴史的な並び

さらに注目すべきは、ロドリがバルセロナのユニフォームを着てバロンドールを受賞すれば、このカタルーニャのクラブは、これまで所属選手が獲得したバロンドールの数において、伝統的な宿敵レアル・マドリードの記録に並ぶことになる、と言及されている点である。

現時点まで、バロンドールの運営、バルセロナ、マンチェスター・シティのいずれも、この衝撃的なリークについて公式なコメントを一切発表していない。