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バロンドール、新たなサプライズ：ポルトガルの投票でメッシは何位だったのか？

ラミン・ヤマル
ハリー・ケイン
リオネル・メッシ
キリアン・エンバペ
ラ・リーガ
スペイン
イングランド
アルゼンチン
フランス

物議を醸す投票

2026年のバロンドール投票におけるポルトガル人記者アントニオ・タディアの投票内容は、注目すべき選択を明らかにした。彼はリストのトップにスペイン人ラミン・ヤマルを据え、同賞の受賞者であるハリー・ケインを上位に置くことなく、複数のスターを彼より上位に選び、アルゼンチン人リオネル・メッシは7位にとどまった。

タディアはバルセロナの若きスターを1位に、続いてフランス人キリアン・ムバッペを2位、ノルウェー人アーリング・ハーランドを3位に置いた。ジョージア人フビチャ・クワラツヘリアが4位、スペイン人パウ・クバルシが5位を占め、ケインは6位にとどまり、メッシよりわずか1つ上位となった。

驚きはこれにとどまらなかった。リストにはポルトガル人ヌーノ・メンデスが8位、アルゼンチン人ラウタロ・マルティネスが9位、スペイン人ロドリが10位に含まれており、この投票はシーズンの傑出したスターに関するポルトガル人記者の好みを反映したものとなった。

最終順位におけるポルトガル勢の存在に関しては、ヴィティーニャが59ポイントで14位に入り、同国の最優秀選手となった。続いてジョアン・ネヴェスが15ポイントで19位、ヌーノ・メンデスが8ポイントで23位、ブルーノ・フェルナンデスが5ポイントで27位となった。

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