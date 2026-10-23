バロンドール：ケインが最有力、ヤマルが追い、エンバペは逆転を狙う

バロンドールへの期待が高まるなか、今年も世界のサッカー界で最高の個人賞に誰がふさわしいかをめぐる議論が熱を帯びている。受賞者は10月26日月曜日の夜、ロンドンで発表される。栄誉あるトロフィーを争うのは、決定的な活躍や国際舞台での成功、そして大きな個人的野心によってシーズンを彩った選手たちだ。





ケインが最有力、ヤマルとエンバペが追う：ポーカースターズの評価によると、バロンドールの主な候補の中ではハリー・ケインがオッズ1.45倍で本命だ。ゴールデンシューの獲得と、複数の大会で見せた好パフォーマンスによって、ほかの候補が超えるべき存在となっている。これに続くのはオッズ3.25倍のラミン・ヤマル。世界のサッカー界の新星であり、ワールドカップでの優勝によってさらに輝きを増した歩みの主役だ。キリアン・エンバペはオッズ25.00倍と差が開いているが、好パフォーマンスを武器に、なお栄誉ある賞を狙っている。サプライズ候補としては、オッズ75.00倍のクヴィチャ・クヴァラツヘリアが挙がる。実力十分のダークホースで、チャンピオンズリーグ優勝と同大会のMVP受賞という実績を持つ。

3位以内への入賞：メッシはまだ驚かせるか？ バロンドールをめぐる話題は、新たな主役たちだけに限らない。引き続き注目を集める名前の一つが、もちろんリオネル・メッシだ。3位以内に入るオッズは5.00倍と評価されている。

史上最高の選手（GOAT）としての地位と、ワールドカップで見せた並外れたパフォーマンスを考えれば、アルゼンチンの名手が再び表彰台に立てるかどうかは気になるところだ。この可能性が、受賞争いにスポーツ面でのさらなる見どころを加えている。

発表を前に、見どころの多い争いの構図が浮かび上がる。ケインが最有力候補として先行し、ヤマルは驚きを起こそうと狙う。エンバペは栄誉をつかもうとし、クヴァラツヘリアはダークホースとして名乗りを上げる。メッシも3位以内を狙うなか、バロンドールをめぐる議論は最終結果が出るまで続きそうだ。