バロンドール：ケインが最有力候補、ヤマルが追い、エンバペは逆転を狙う

いよいよバロンドールの発表が近づき、世界のサッカー界で最高の個人賞に誰がふさわしいのか、例年通り議論が熱を帯びている。授賞式は10月26日（月）の夜、ロンドンで行われる。栄誉あるトロフィーを争うのは、決定的な活躍や国際大会での成功、そして大きな野心によってシーズンを彩った選手たちだ。





ケインが最有力、ヤマルとエンバペが追う：PokerStarsの評価によると、バロンドールの主な候補の中でハリー・ケインがオッズ1.45倍の最有力候補だ。ゴールデンシューの獲得と、複数の大会で見せた好パフォーマンスにより、他の候補が超えるべき存在となっている。これに続くのがオッズ3.25倍のラミン・ヤマル。世界のサッカー界に現れた新星であり、ワールドカップ優勝で彩られた歩みの主役だ。キリアン・エンバペはオッズ25.00倍と差をつけられているものの、好パフォーマンスを武器に栄誉ある賞を狙う。さらに、サプライズ候補にはオッズ75.00倍のフヴィチャ・クヴァラツヘリアがいる。強力な伏兵であり、チャンピオンズリーグ優勝と同大会のMVP受賞という実績を誇る。

トップ3入り：メッシは再び驚かせるか？バロンドールを巡る話題は、新たな主役たちだけにとどまらない。引き続き注目を集める選手の一人が、もちろんリオネル・メッシだ。トップ3入りのオッズは5.00倍となっている。

GOATとしての地位とワールドカップで見せた並外れたパフォーマンスを考えれば、アルゼンチンの名手が再び表彰台に立てるのか、気になるところだ。この可能性が、争いにさらなる見どころを加えている。

発表を前に、見どころの多い争いの構図が浮かび上がっている。ケインが最有力候補として先頭に立ち、ヤマルが番狂わせを狙い、エンバペは自身の地位を確かなものにしようとしている。そしてクヴァラツヘリアが伏兵として名乗りを上げた。メッシもトップ3入りを狙う中、バロンドールを巡る議論は最終結果が出るまで続きそうだ。