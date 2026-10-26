バロンドール選考に新展開、有力候補が急浮上

バロンドール争いは、授賞式当日に劇的な展開を迎えた。長い間、ハリー・ケインがこの権威ある個人賞をほぼ確実に手にするとみられていたが、ブックメーカーの予想では月曜日、キリアン・エンバペが急速に迫っている。レアル・マドリーのスター選手は今やイングランド人ストライカーの最大の対抗馬となり、ケインの受賞確率は過去24時間で大きく低下した。

エンバペは長い間、平均オッズ約5.00倍でブックメーカーの予想では3番手だった。これは受賞確率に換算すると20％に相当するが、現在の平均オッズは2.30倍まで下がった。これにより、フランス人スターアタッカーが月曜夜にバロンドールを受け取る確率は、ブックメーカーの推計で43.5％に達している。

エンバペの目覚ましい浮上に伴い、ケインのオッズも大きく動いた。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは24時間前、受賞確率に換算して75.2％に相当する平均1.33倍だった。現在は1.70倍に上がり、算出上の受賞確率は58.8％に下がっている。

一方、ラミン・ヤマルにとっては厳しい状況になりつつある。バルセロナの19歳のアタッカーは土曜日の時点で平均オッズ6.00倍、受賞確率に換算して16.7％だった。現在はオッズがさらに8.50倍まで上がり、ブックメーカーが算出する受賞確率は11.8％にとどまっている。

主要な候補者3人はいずれも、授賞式に出席するため月曜日にロンドンにいる。ケインは月曜午後、家族とバイエルン・ミュンヘンの大規模な代表団とともに英国の首都に到着した。ヘルベルト・ハイナー会長、クリストフ・ドレーゼン最高経営責任者、チームメートのマイケル・オリーズらも同行している。

ヤマルは日曜夜、レアル・マドリーとのエル・クラシコを終えた後、プライベートジェットでロンドンへ向かった。恋人のイネス・ガルシアを含む、報道によれば15人の大所帯が同行した。エンバペもレアル・マドリーから出席する。同クラブは2年間のボイコットを経て、バロンドール授賞式に復帰する。第70回を迎える今年の授賞式はロンドン・パラディアムで行われ、月曜夜のオランダ時間21時に始まる。

バロンドールの受賞者は、専門記者からなる国際審査員団が決定する。審査では選手個人の成績、チームの成績、フェアプレーなどが評価される。