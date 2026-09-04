夏の移籍期間終了間際、スパーズはミハイロ・ムドリクのレンタル移籍を成立させた。かつて1億ユーロでチェルシーに移籍し、その後はドーピング違反の影響で表舞台から姿を消していたウクライナ代表が帰ってきた。

最後の試合からほぼ2年。今週末には復帰を果たす可能性もある。ロベルト・デ・ゼルビ監督は、土曜日のノッティンガム・フォレスト戦でこのウインガーを短時間起用できる状態にあると見ている。

「先発に戻るにはまだ時間が必要だ」とデ・ゼルビ監督は金曜日の記者会見で説明し、「ただ、15分から30分であれば十分に準備はできている」と語った。

ムドリクは2024年10月にメルドニウムの陽性反応を示し、イングランドサッカー協会（FA）から4年間の出場停止処分を科されていた。その後、この能力向上物質の基準値が変更されたことを受け、処分は20カ月に短縮された。現在25歳となった同選手は、2026年7月から再び出場可能となっている。

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デ・ゼルビはかつてムドリクをバロンドール候補と評していた

デ・ゼルビ監督は金曜日、まず本来の力を取り戻さなければならない選手に対して、過度な期待をかけるべきではないと強調した。

もっとも、このイタリア人指揮官は、かつてムドリクについて述べて大きな反響を呼んだ評価について質問を受けた。ブライトン＆ホーヴ・アルビオン時代、デ・ゼルビ監督は旧知の教え子にバロンドール受賞の可能性があると語っていた。

「私たちはシャフタール・ドネツクで非常に素晴らしいシーズンをともに過ごした。戦争が始まった時も一緒だった」とデ・ゼルビ監督は語った。「私がバロンドールについて話した時、私は非常に明確だった。おそらく私の英語はそれほど良くないのだろうが、私は非常に明確だった。なぜなら、私はその選手のポテンシャルについて話していたからだ」

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デ・ゼルビ「ムドリクは大きな挑戦を前にしている」

デ・ゼルビ監督によれば、ムドリクは再び最大限のパフォーマンスを発揮し、「その予想を実現するかもしれないし、そうならないかもしれない。これまで彼には多くの困難があり、出場停止処分はもちろん問題だった」という。

デ・ゼルビ監督は、ムドリクの「挑戦は、自分のあらゆるクオリティーを発揮することにある。なぜなら彼は素晴らしい選手だからだ」とし、さらに「今こそ彼にとって、自分に何ができるのかをみんなに示す正しいタイミングだ」と述べた。

ムドリクはチェルシーで公式戦73試合に出場し、10得点11アシストを記録。ドネツクでは44試合で12得点17アシスト、ウクライナA代表では28試合で3得点5アシストをマークしている。



