『シュポルト・ビルト』が明らかにしたところによると、イングランド人ストライカーのハリー・ケインは、2023年夏に初めて契約を結んだ際、サッカー界で最も重要な個人賞を受賞した場合、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンから100万ユーロを超えるボーナスを受け取る条項を盛り込んでいた。

ケインは10月末の授賞式で、レアル・マドリーのキリアン・エンバペに僅差で競り勝った。3位にはバルセロナのラミン・ヤマルが入った。一方、古巣トッテナム・ホットスパーに追加の支払いはない。この規模の移籍では珍しくない取り決めだが、関係者によると、そうした合意は結ばれていなかったという。

報道によれば、ケインはバロンドールに関する条項のほかにも、特別な功績に応じたボーナスを受け取る。個々の支給額の詳細は明らかにされていない。ブンデスリーガ得点王（移籍後は毎年獲得）、チャンピオンズリーグ得点王（2023-24シーズン）、そして欧州で最多得点を挙げた選手に贈られるゴールデンシューの受賞でも、ボーナスが支払われるという。33歳のケインは、昨季の61得点による受賞を含め、このトロフィーをすでに2度獲得している。これまでバイエルンの選手として複数回受賞したのは、ゲルト・ミュラーとロベルト・レヴァンドフスキだけだった。

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バロンドールはどうする？ハリー・ケインが計画を明かす

バイエルンはバロンドール授賞式の直前にゴールデンシューの授賞を祝う式典を開き、賞の投票権を持つスポーツ記者100人全員にもその様子が伝わるよう、式典を国際的に配信した。狙いは奏功した。

「自宅にトロフィールームがあり、今はそこに置いています」とケインは『シュポルト・ビルト』に語り、こう明かした。「バロンドールをバイエルンのミュージアムに展示するかどうか、クラブと話すつもりです。あそこに置くべきだと思います。ファンにも見てもらえますから」

一方、ケインは今夏に満了するバイエルンとの契約をまもなく延長する見通しだ。マドリードで行われるアトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグの一戦を前にした記者会見で、「数日の問題だと思います」と語った。新契約は2029年までとなる見込みだ。