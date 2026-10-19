フランス誌『フランス・フットボール』は、アーセナルのレジェンドであるフランス人、ティエリ・アンリを、来週月曜日に英国の首都ロンドンで開催される第70回バロンドール授賞式の司会者に起用すると発表した。スポーツ司会者のケイト・スコットも共に進行を務める。

アンリがこの世界的な式典の司会を務めるのは今回が初めてで、オランダ人のルート・フリットの後任となる。一方、スコットは2025年版の進行に携わったのに続き、2年連続でその任務を担う。2014年版と2015年版に続き、今回でこのイベントへの登場は4度目となる。

この起用は、バロンドール授賞式が初めてロンドンで開催されるのと同時に実現した。劇場「ロンドン・パラディアム」が、賞の創設から70年を迎えるこの式典の会場となり、サッカー界を代表するスター選手たちが集い、その功績を称える場になると見られている。

アンリとスコットは職業上のたびたびの共演があり、欧州チャンピオンズリーグの報道を専門とする番組『Golazo』を「CBSスポーツ」で、ジェイミー・キャラガーやミカ・リチャーズとともに進行している。

アンリは司会に選ばれたことへの喜びを表し、英国の首都とそのサッカー文化への強い結びつきを強調してこう語った。「ロンドンは私の故郷であり、この街とそのサッカー文化、そして熱狂的なファンたちと深く結びついています。同僚であり友人でもあるケイトとともにここで司会を務めることは最適な選択であり、サッカー界の最も偉大な才能を称える特別な夜になると期待しています」

一方、ケイト・スコットは司会への復帰を誇りに思うと述べ、バロンドールはゲームに足跡を残し、新しい世代に刺激を与える選手たちを称える特別な機会であるとの見解を示した。

英国人司会者はこう語った。「全世代に刺激を与えるこうした選手たちを称えるためにサッカー界が集う姿を見られることは、大きな喜びです。この伝説的なイベントを再び進行できることを光栄に思います」