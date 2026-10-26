バロンドール授賞式におけるモロッコの期待は、3つの異なる方向に分かれている。アシュラフ・ハキミは最高峰の個人賞を争うことを目指し、ヤシン・ブヌは最優秀ゴールキーパー賞の獲得を目指し、アユーブ・ブアディは世界サッカー界で最も有望な若手の一人としての地位を確立することを望んでいる。

このモロッコの3選手は、フランス・フットボール誌が発表した2025-2026シーズンのノミネートリストに名を連ねており、第一線のスター、ゴールキーパー、そして新進気鋭の才能と、モロッコ勢の多様性を映し出す顔ぶれとなっている。

ハキミのノミネートは、パリ・サンジェルマンでの目覚ましいシーズンに基づいている。8ゴールを決め、10アシストを記録し、リーグ・アン、UEFAチャンピオンズリーグ、クラブ・ワールドカップを筆頭とする主要タイトル獲得に貢献し、バロンドール争いの一角に自らの席を確保した。

一方ブヌは、最優秀ゴールキーパーに贈られる「ヤシン賞」を争う。サウジアラビアのアル・ヒラルでロシュン・リーグにおいて見せたパフォーマンスに加え、2026年ワールドカップへの出場が後押しとなっている。そこでは強力な攻撃やゴール前での決定的な場面への対応が求められた。

最優秀若手選手部門では、守備的な役割をこなしつつ攻撃の組み立てにも貢献する能力で注目を集めたアユーブ・ブアディの名が挙がっている。

まだ18歳にも満たないブアディの存在は、今回の賞におけるモロッコ勢の参加に未来を見据えた広がりをもたらす。彼は、ヨーロッパの舞台で広く注目を集める才能たちの中に自らの地位を固めようとする、台頭する世代を体現しているのだ。



