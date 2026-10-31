投票を主催する『フランス・フットボール』は、すでに投票内容を公表している。それによると、コパ賞の候補トップ3にレヴァークーゼンの若手イブラヒム・マザを選んだ審査員は、アルゼンチンのスーパースターただ一人だった。

コパ賞は毎年、21歳未満の最優秀選手に贈られる。投票権を持つのはバロンドールの歴代受賞者のみで、メッシのほか、クリスティアーノ・ロナウドやウスマン・デンベレ、ドイツからはローター・マテウス、マティアス・ザマー、カール＝ハインツ・ルンメニゲらが名を連ねる。

審査員の多くがバルセロナの若手ラミン・ヤマルとパウ・クバルシ、PSGの有望株ウォーレン・ザイール＝エメリをそれぞれのトップ3に選ぶなか、メッシはラミン・ヤマル、クバルシに加え、やや意外にもマザを選んだ。

メッシがマザに投票した詳しい理由は明らかになっていない。ただ、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年のワールドカップで直接対戦した際、20歳のレヴァークーゼン所属選手がインテル・マイアミのスーパースターに強い印象を残した可能性はある。

Getty Images

次の試合 B04 ブンデスリーガ 10:30 VFB 視聴する

イブラヒム・マザのレヴァークーゼンでの今季はここまでどうか？

グループJの初戦では、メッシとマザがそれぞれ所属するアルゼンチン代表とアルジェリア代表が対戦した。ブンデスリーガでプレーするマザは82分間出場し、メッシは80分に交代した。

しかし、マザにとってこの試合で見せ場は少なかった。アルジェリアはアルゼンチンに0－3で敗れた。その後、ヨルダンに勝利し、オーストリアと引き分けたアルジェリアはラウンド32まで進んだが、スイスに0－2で敗れた。

マザ自身は全4試合に先発したものの、得点にもアシストにも絡めなかった。一方、クラブレベルでは夏以降、バイエル・レヴァークーゼンでより好調だ。20歳のマザは新監督カルレス・マルティネスの下で主力の一人となっている。

マザは公式戦通算ですでに11試合に出場し、3得点3アシストを記録。2025年夏からプレーするレヴァークーゼンとの契約は2030年までとなっている。