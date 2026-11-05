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イングランド代表主将のハリー・ケインが、バイエルン・ミュンヘンとの契約を2029年6月30日までの3年間延長し、自身の去就を巡る不透明感に終止符を打った。先週、権威あるバロンドールを受賞したばかりの33歳のストライカーは、同クラブ史上最高額の報酬を伴う契約で合意した。

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得点を量産するストライカーに史上最高額の契約

『The Athletic』によると、事情を知る匿名の情報筋は、今回の契約延長がバイエルンの歴史で最高額の契約となり、ケインの基本給が欧州のサッカー選手で最高額になると認めた。ただし、ボーナスを含めれば、ケインより多くを受け取る選手もいる。以前の契約が残り6カ月に差しかかるなか、元トッテナム・ホットスパーのスターは2023年夏の加入以来、公式戦161試合で156ゴールを挙げている。この間にブンデスリーガを2度制し、DFBポカールとドイツ・スーパーカップも2度獲得した。

イングランド代表主将、バイエルンでのプレー継続を喜ぶ

毎シーズン、ブンデスリーガ得点王に輝き、2026年にはドイツ年間最優秀選手に選ばれたケインは、2023-24シーズンと2025-26シーズンに欧州ゴールデンシュー賞を獲得した後、2001年以来初めてバロンドールを受賞したイングランド人選手となった。

契約延長後、ケインはクラブ公式サイトにこう語った。「FCバイエルンでは自分の家にいるように感じる。クラブもファンもミュンヘンの街も大好きだ。素晴らしいチームがあり、ヴァンサン・コンパニという素晴らしい監督がいる。このクラブの一員であることをとても誇りに思う。家族もみんなここでとても幸せに過ごしている。残留を望んでいたし、これからが楽しみだ。この素晴らしいクラブでもっと多くのタイトルを獲得したい」

クラブ会長、歴史的な契約を称賛

この夏にアメリカ、メキシコ、カナダで開催されたワールドカップでは、イングランド代表を3位に導いた。ベテランFWは引き続きバイエルンの構想の中心にいる。

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バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は、契約延長をまとめた最高経営責任者のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏と強化部門を称賛し、クラブ公式サイトにこう語った。「大型移籍として始まったものが、時を経てFCバイエルンの歴史の特別な一部となった。ハリー・ケインは、サッカーがもたらし得るあらゆる期待に応え、現代のサッカー界で最も偉大な人物の一人としてファンの心に居場所を築いた。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンと我々の強化部門を称えたい。これはFCバイエルンにとって特別な瞬間だ」

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目標はなおチャンピオンズリーグ制覇

当面の去就が決まったケインは、今後、コンパニ監督の下で、増え続ける獲得タイトルに未だ手にしていないチャンピオンズリーグの優勝トロフィーを加えることに集中する。また、バイエルンの首脳陣は、今回の新たな3年契約がケインにとってドイツで最後の契約になるとは考えていない。クラブ幹部は、この得点源を今後も長く引き留めたいと考えている。