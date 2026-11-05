フランスの専門誌フランス・フットボールが授与するバロンドールを巡り、スポーツ賭博市場での不審な動きが調査されている。同賞は最終的にバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが受賞した。

匿名の警察関係者がジ・アスレティックに認めたところによると、米国の暗号資産を基盤とする予測市場「Polymarket」で、計12の異なるアカウントから順位のトップ5を正確に当てる賭けがそれぞれ行われていた。数日前から関連する噂は出ていた。

つまり、ケインがキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ラミン・ヤマル、ロドリ（ともにバルセロナ）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）を抑えるという正確な順位が、12回予想されていたことになる。賭け金の合計は25万ユーロ、最終的な純利益は20万ユーロに上り、十分に疑わしい動きだ。しかも、ケインとエンバペの争いは最後まで極めて僅差だった。

バロンドール：フランス・フットボールも調査

ジ・アスレティックによると、主催者のフランス・フットボールは授賞式前に「Polymarket」での不審な動きについて知らされていた。同誌もすでに調査を開始し、フランスの賭博当局も加わっている。記事では広報担当者が「バロンドールの公正性はフランス・フットボールにとって最優先事項です」と述べ、次のように続けている。「結果が事前に漏洩したとの疑惑や、犯罪に当たる可能性のある賭博行為を、非常に深刻に受け止めています。事実関係と責任の所在を明らかにするため、調査を進めています」

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調査が進行中のため、警察と主催者はこれ以上の詳細を明らかにしていない。また、調査結果がいつ出るかも不明だ。

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バロンドールで情報漏洩？ 本来はルールを変更済み

一方、特定の記者が記入した投票用紙の集計結果が事前に明るみに出ていたとすれば、パスカル・フェレ氏の最近の発言と矛盾する。長年にわたりフランス・フットボールの編集長を務めた同氏は、授賞式の直前、RMCスポーツに対し、「2024年からは」受賞者本人にも結果を事前に知らせていないと説明していた。

フェレ氏は「候補者は全員、同じように扱われます」と述べ、こう続けた。「メッシとロナウドの時代が終わってから、ルールを変更しました。結果を秘密にしておきやすくするため、受賞者の名前を最後の最後まで公表しないことに決めたのです」。結果を共有する相手は「可能な限り少人数」にとどめるという。「ほかにも、ちょっとした工夫があります。私自身は、偽の順位表をフランス・フットボールの編集部に置いておき、ソーシャルメディアでの憶測をあおっていました。いつも思わず笑ってしまいましたよ。現時点で受賞者の名前を知っているのは、おそらく5人以下でしょう」と語った。

過去には、各授賞式を前に、最終的に誰が受賞するのかが何度も漏れ伝わっていた。2024年には、ルール変更の直前、レアル・マドリーが授賞式をボイコットする事態にまでなった。本命視されていたヴィニシウス・ジュニオールがバロンドールを受賞しないと、クラブに知らされたためだ。