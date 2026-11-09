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バロンドール受賞者のハリー・ケインと、バイエルン・ミュンヘンのチームメートであるダヨ・ウパメカノ、マイケル・オリーズは、FIFPROの投票で同業の選手たちから選ばれなかった。

世界のプロサッカー界から投票権を持つ計1万9806人が票を投じ、バイエルン・ミュンヘンのスター選手たちに厳しい結果を突きつけた。ドイツ最多優勝を誇る同クラブからは、ケイン、オリーズ、ウパメカノの3人が名誉ある賞の最終候補26人に入ったものの、選手組合FIFPROのワールドベストイレブンに選ばれた選手は一人もいなかった。

ケインにとって、選外となったことの意味はとりわけ大きい。男子のバロンドール受賞者が、同じ暦年にFIFPROワールドイレブンに選手仲間の投票で選ばれなかったのは、史上初めてのことだ。投票が始まった2005年以来、バロンドール受賞者は例外なくベストイレブンに名を連ねてきた。

男子の選考では、2025年8月4日から2026年7月19日までのプレーが評価対象となった。今回の布陣はFWが4人。各ポジションの上位3人に入っていないフィールドプレーヤーのうち、最多得票者に残る最後の1枠が与えられたためだ。

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FWにはアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）が選ばれた。GKはアーセナルのダビド・ラヤ。DFはパウ・クバルシ（バルセロナ）と、パリ・サンジェルマンのアクラフ・ハキミ、ヌーノ・メンデスが務める。

Getty Images

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中盤にはジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）、マンチェスター・シティとバルセロナでプレーしたロドリが選ばれた。クラブ別では、パリ・サンジェルマンの3人が最多となった。

男子ベストイレブン一覧

GK： ダビド・ラヤ（アーセナル）

ダビド・ラヤ（アーセナル） DF： パウ・クバルシ（バルセロナ）、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

パウ・クバルシ（バルセロナ）、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン） MF： ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン） FW： アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）

男子と並行して女子のベストイレブンも選出された。評価対象となったのは2025年8月4日から2026年8月16日までのプレーで、イングランド代表選手が5人を占めた。その一人であるルーシー・ブロンズは、通算9度目の選出となり、この投票の歴代最多記録を保持している。

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女子ベストイレブン一覧