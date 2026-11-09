バロンドール受賞者のハリー・ケインと、バイエルン・ミュンヘンのチームメートであるダヨ・ウパメカノ、マイケル・オリーズは、FIFPROの投票で同業の選手たちから選ばれなかった。
世界のプロサッカー界から投票権を持つ計1万9806人が票を投じ、バイエルン・ミュンヘンのスター選手たちに厳しい結果を突きつけた。ドイツ最多優勝を誇る同クラブからは、ケイン、オリーズ、ウパメカノの3人が名誉ある賞の最終候補26人に入ったものの、選手組合FIFPROのワールドベストイレブンに選ばれた選手は一人もいなかった。
ケインにとって、選外となったことの意味はとりわけ大きい。男子のバロンドール受賞者が、同じ暦年にFIFPROワールドイレブンに選手仲間の投票で選ばれなかったのは、史上初めてのことだ。投票が始まった2005年以来、バロンドール受賞者は例外なくベストイレブンに名を連ねてきた。
男子の選考では、2025年8月4日から2026年7月19日までのプレーが評価対象となった。今回の布陣はFWが4人。各ポジションの上位3人に入っていないフィールドプレーヤーのうち、最多得票者に残る最後の1枠が与えられたためだ。
FWにはアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）が選ばれた。GKはアーセナルのダビド・ラヤ。DFはパウ・クバルシ（バルセロナ）と、パリ・サンジェルマンのアクラフ・ハキミ、ヌーノ・メンデスが務める。
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中盤にはジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）、マンチェスター・シティとバルセロナでプレーしたロドリが選ばれた。クラブ別では、パリ・サンジェルマンの3人が最多となった。
男子ベストイレブン一覧
- GK： ダビド・ラヤ（アーセナル）
- DF： パウ・クバルシ（バルセロナ）、アクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）、ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）
- MF： ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）、ロドリ（マンチェスター・シティ／バルセロナ）、ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）
- FW： アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）
男子と並行して女子のベストイレブンも選出された。評価対象となったのは2025年8月4日から2026年8月16日までのプレーで、イングランド代表選手が5人を占めた。その一人であるルーシー・ブロンズは、通算9度目の選出となり、この投票の歴代最多記録を保持している。
女子ベストイレブン一覧
- GK： ハンナ・ハンプトン（チェルシー）
- DF： ルーシー・ブロンズ（チェルシー）、アレックス・グリーンウッド（マンチェスター・シティ）、マピ・レオン（バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネス）、イレーネ・パレデス（バルセロナ）
- MF： アイタナ・ボンマティ（バルセロナ）、アレクシア・プテジャス（バルセロナ／ロンドン・シティ・ライオネス）、エラ・トゥーン（マンチェスター・ユナイテッド）
- FW： バーブラ・バンダ（オーランド・プライド）、クラウディア・ピナ（バルセロナ）、アレッシア・ルッソ（アーセナル）