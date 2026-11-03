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ハリー・ケインは、バイエルン・ミュンヘンとの新契約締結が間近に迫っていることを明らかにした。今後数日以内に正式発表される見込みだ。世界最優秀選手に選ばれたばかりのイングランド代表主将は、現行契約が終盤に差しかかる中、アリアンツ・アレーナでの将来を約束する構えだ。

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契約延長、締結間近

33歳のストライカーは、2023年にトッテナムから加入した際に結んだ当初の4年契約が満了に近づいている。73ゴールを挙げ、国内で2つのタイトルを獲得し、イングランド代表としてワールドカップ3位に輝くなど、見事なシーズンを送ったケインとの長期契約を、バイエルンは熱望している。

新たにバロンドールを受賞したケインは、契約延長は今や法的な細部を詰めるだけだと認めた。欧州の重要な一戦を前に、交渉は速やかにまとまるとの自信を示している。

ケイン、数日以内の発表を予想

火曜日のアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグでの対戦を前にメディアに対応したイングランド代表主将は、自身の将来について非常に前向きな見通しを示した。ケインは「数週間ではなく、数日の問題だと思う。この週末も今日も、良い話し合いができた」と説明した。

「近づいていると何度も言っているのは分かっているが、今は本当にすぐそこまで来ている。どんな契約にも細かな点はある。大きな部分の多くは解決し、我々も納得している。ただ、どんな契約にも細かな事項がたくさんあり、最終的には弁護士が協議して整理しなければならない。

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全体として、数週間ではなく数日だと言える。聞いている限り、今日も話し合いは順調に進んだ。願わくは、今後数日以内に何らかの発表ができる状態になればと思う」

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激動の時期を乗り越えようとするバイエルン

契約交渉の一方で、バイエルンは慌ただしい時期を過ごしている。ここ数日の間に、ケインはバロンドールを手にしたが、ボルシア・ドルトムントとの2-2の引き分けではPKを失敗した。チームはさらに、回復途上にあるヴァンサン・コンパニ監督の不在に加え、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリの重傷にも直面している。

ケインは「ジェットコースターのような日々だった。あらゆる感情を味わった」と振り返った。「バロンドール受賞は素晴らしい瞬間だったが、負傷者も出たし、［今季序盤の］ヨシュア・キミッヒの状況もあった……。難しい時期だった。そうしたことに対処できなければならない。スポーツは私たちを一つにしてくれる。重要な選手たちも監督も欠いているが、この機会をつかみ、自分の力を示せる選手がほかにもいる」

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個人賞を受賞したものの、ストライカーが優先するのはチームとしての栄光だ。「次のバロンドールをチャンピオンズリーグ優勝と交換できるなら、そうすると思う。私たち全員がプレーするのは、スポーツのチームとしての側面があるからだ」と語った。「もちろん、バロンドール受賞は人生で最高の瞬間の一つだった。でも、バイエルンで優勝できれば、信じられないほど素晴らしい気持ちになるだろう。

私たちは全員、チャンピオンズリーグ決勝に進み、チームとしてその大きな成功を収めたいと思っている。今のところ、私はまだ両方を手にする可能性がある」

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チャンピオンズリーグの重要な一戦へ

負傷者が相次ぐバイエルンは、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスが指揮を執ってアトレティコと対戦する。ミカエル・オリーズとマヌエル・ノイアーは、直前に出場可能かを確認する必要がある。バイエルンが直近のアーセナル戦を2-2で引き分けた後、欧州の順位表で14位、アトレティコが16位につける中、この試合は重要な意味を持つ。

好結果を積み重ねる重要性を理解するケインは、チームに結束を呼びかけた。「次の2試合、明日の夜の試合と、その後、2度目の代表ウィークを迎える前のブンデスリーガの試合に勝てれば、非常に良い位置に立てる」と語った。「その後、何人かの選手が戻ってくることを願っている。それまでは団結し、今やっていることを続けるしかない」