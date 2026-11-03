契約延長、締結間近
33歳のストライカーは、2023年にトッテナムから加入した際に結んだ当初の4年契約が満了に近づいている。73ゴールを挙げ、国内で2つのタイトルを獲得し、イングランド代表としてワールドカップ3位に輝くなど、見事なシーズンを送ったケインとの長期契約を、バイエルンは熱望している。
新たにバロンドールを受賞したケインは、契約延長は今や法的な細部を詰めるだけだと認めた。欧州の重要な一戦を前に、交渉は速やかにまとまるとの自信を示している。
ケイン、数日以内の発表を予想
火曜日のアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグでの対戦を前にメディアに対応したイングランド代表主将は、自身の将来について非常に前向きな見通しを示した。ケインは「数週間ではなく、数日の問題だと思う。この週末も今日も、良い話し合いができた」と説明した。
「近づいていると何度も言っているのは分かっているが、今は本当にすぐそこまで来ている。どんな契約にも細かな点はある。大きな部分の多くは解決し、我々も納得している。ただ、どんな契約にも細かな事項がたくさんあり、最終的には弁護士が協議して整理しなければならない。
全体として、数週間ではなく数日だと言える。聞いている限り、今日も話し合いは順調に進んだ。願わくは、今後数日以内に何らかの発表ができる状態になればと思う」
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激動の時期を乗り越えようとするバイエルン
契約交渉の一方で、バイエルンは慌ただしい時期を過ごしている。ここ数日の間に、ケインはバロンドールを手にしたが、ボルシア・ドルトムントとの2-2の引き分けではPKを失敗した。チームはさらに、回復途上にあるヴァンサン・コンパニ監督の不在に加え、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリの重傷にも直面している。
ケインは「ジェットコースターのような日々だった。あらゆる感情を味わった」と振り返った。「バロンドール受賞は素晴らしい瞬間だったが、負傷者も出たし、［今季序盤の］ヨシュア・キミッヒの状況もあった……。難しい時期だった。そうしたことに対処できなければならない。スポーツは私たちを一つにしてくれる。重要な選手たちも監督も欠いているが、この機会をつかみ、自分の力を示せる選手がほかにもいる」
個人賞を受賞したものの、ストライカーが優先するのはチームとしての栄光だ。「次のバロンドールをチャンピオンズリーグ優勝と交換できるなら、そうすると思う。私たち全員がプレーするのは、スポーツのチームとしての側面があるからだ」と語った。「もちろん、バロンドール受賞は人生で最高の瞬間の一つだった。でも、バイエルンで優勝できれば、信じられないほど素晴らしい気持ちになるだろう。
私たちは全員、チャンピオンズリーグ決勝に進み、チームとしてその大きな成功を収めたいと思っている。今のところ、私はまだ両方を手にする可能性がある」
チャンピオンズリーグの重要な一戦へ
負傷者が相次ぐバイエルンは、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスが指揮を執ってアトレティコと対戦する。ミカエル・オリーズとマヌエル・ノイアーは、直前に出場可能かを確認する必要がある。バイエルンが直近のアーセナル戦を2-2で引き分けた後、欧州の順位表で14位、アトレティコが16位につける中、この試合は重要な意味を持つ。
好結果を積み重ねる重要性を理解するケインは、チームに結束を呼びかけた。「次の2試合、明日の夜の試合と、その後、2度目の代表ウィークを迎える前のブンデスリーガの試合に勝てれば、非常に良い位置に立てる」と語った。「その後、何人かの選手が戻ってくることを願っている。それまでは団結し、今やっていることを続けるしかない」