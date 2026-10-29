バロンドール受賞後、バイエルン・ミュンヘンがケインのために厳格なルールを破る

バイエルン・ミュンヘンが、ハリー・ケインのために厳格な契約方針を破ろうとしている。月曜日にバロンドールを受賞した33歳のストライカーは、2029年半ばまで契約を延長する見通しだ。

ファブリツィオ・ロマーノによると、契約延長はほぼ合意に達している。ケインの現行契約は2027年半ばまでだが、バイエルンは世界最高の選手との関係を強く望んでいる。

ドイツ人ジャーナリストのラファエル・ホニヒシュタインによると、ケインは36歳の誕生日の直前まで契約が続く3年間の延長を希望していた。しかし、バイエルンはそれでは長すぎると考え、2年間を選択。双方にさらなる柔軟性をもたらすオプションが付く可能性もある。

ホニヒシュタインはtalkSPORTの朝の番組で、まだ署名は済んでいないと強調した。「ほぼまとまっている。あとは細部を詰めるだけだ」と同記者は語った。

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カール＝ハインツ・ルンメニゲも、バイエルンがケインを例外扱いすることを示唆している。「以前なら、30歳を超えた選手には1年契約だけを提示すべきだと言っていただろう。しかし、その選手を信頼しているなら例外もある。われわれはハリーを信頼している」。監査役会のメンバーであるルンメニゲはAbendzeitungにそう語った。

ルンメニゲは、3年間で負傷がわずか1度というケインの身体的な状態も挙げた。バイエルンは通常、より慎重だ。40歳のマヌエル・ノイアーは最近1年契約を結んだ一方、トーマス・ミュラーは2025年に退団を余儀なくされ、バンクーバー・ホワイトキャップスへ移った。

ケインがバイエルンで特別な立場にあるのは、その得点力も理由の一つだ。最初の3シーズンで146得点を挙げ、今季もすでに12試合で10得点を記録している。

月曜日、ケインはクラブと代表での73得点という活躍をバロンドール受賞で締めくくった。キリアン・エンバペとラミン・ヤマルを抑え、イングランド人として史上6人目の受賞者となった。さらに、ゲルト・ミュラー、フランツ・ベッケンバウアー、ルンメニゲに続き、バイエルンから45年ぶりにこの権威ある賞の受賞者を生んだ。