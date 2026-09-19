「誰もが、自分の望むように自分を表現する権利を持っている。それは僕の責任ではない」と、このイングランド人は語った。「自分自身について話すのは本当に好きではない。ピッチでのプレーに語らせたいんだ」

そして、そのプレーは実に印象的だ。金曜日に行われたバイエルンのウニオン・ベルリン戦での7－0の快勝で、ケインはブンデスリーガ通算100点目と101点目を記録した。100ゴールの大台到達に要したのはわずか98試合。これまでこれを上回る速さの選手はいない。

ケインは、10月26日にロンドンで授与されるバロンドールの最有力候補の一人と見なされている。「ただ待って、何が起こるかを見るだけだ」と彼は話した。「これからもピッチで自分のやるべきことを続けていくだけだ」。バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルもこの件について言及した。

ヤマルとエムバペも最近、バロンドール受賞に名乗り

スペインの世界王者ヤマル（バルセロナ）と、フランスのスーパースターであるエムバペ（レアル・マドリー）も最近、すでにバロンドール受賞に意欲を示し、公の場で自らをアピールしていた。ケインは評価を下すことは避けたものの、ライバルたちを称賛した。「ヤマルは信じられない選手だ。彼は素晴らしいシーズンを送ったし、それは多くの選手も同じだ」と33歳は語った。「エムバペ、ミヒャエル（オリーズ）、ロドリ。候補者はたくさんいる」

夏に世界王者となったヤマルやロドリとは対照的に、ケインは国際タイトルを逃した。バイエルンではチャンピオンズリーグ準決勝で、その後優勝したパリ・サンジェルマンに敗退。W杯ではイングランド代表の一員として3位に終わった。