バロンドール争いに急展開、有力候補に悪い知らせ

来週月曜日に行われるバロンドール授賞式を前に、緊張感が高まっている。受賞者の発表を2日後に控え、複数のブックメーカーが有力候補のオッズを大きく変更した。

この権威ある個人賞を巡る争いは、ラミン・ヤマル、ハリー・ケイン、キリアン・エンバペの3人に絞られつつあるようだ。ヤマルは昨季、バルセロナがリーグ連覇を果たしたラ・リーガで16得点11アシストを記録し、存在感を示した。さらに、19歳のアタッカーはスペイン・スーパーカップを制し、スペインの2026年の世界タイトル獲得にも貢献した。世界タイトルは過去の選考で重視されることが多かった実績だ。

それでも、バロンドール受賞に向けて圧倒的に有利な立場にあるのはケインだ。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、公式戦65試合で実に73得点を挙げるという、並外れて得点力の高いシーズンを送った。土曜日時点で、イングランド人FWの平均オッズは1.35倍。明確な本命となっている。

一方、ヤマルの状況は数時間前と比べて大きく悪化した。大手ブックメーカーの大半が、バルセロナのスター選手のオッズを突然大幅に引き上げたのだ。バルセロナの神童のオッズは3.25倍から6.00倍へと大きく変動。ブックメーカーが最終的な受賞の可能性を以前よりかなり低く見積もっていることを示している。

この変動には、ケインが最近、いわゆる「100 MARCA」賞に選ばれたことが関係しているかもしれない。この賞は、ジャーナリスト、元サッカー選手、監督からなる国際審査員団によって授与される。投票権を持つ226人が、100人の候補者から15人の選手を選んで投票。1位には30ポイント、2位には25ポイント、3位には23ポイントが与えられた。

最終的にケインが3962ポイントを獲得し、3937ポイントだったヤマルをわずか25ポイント上回った。エンバペが3440ポイントで3位に入り、以下、ロドリ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、リオネル・メッシ、ファビアン・ルイス、マイケル・オリーセ、ウスマン・デンベレ、パウ・クバルシと続いた。

ヤマルが月曜日にバロンドールを手にすれば、19歳の右ウイングは史上最年少受賞者として歴史に名を刻む。現在の記録は元バルセロナのストライカー、ロナウドが保持しており、1997年に21歳で受賞した。