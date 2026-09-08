「バロンドールを懇願するつもりはない」：FCバルセロナのラミン・ヤマルがキリアン・エムバペを挑発

有力候補にはバイエルンのハリー・ケインに加え、もちろん世界王者ロドリやラミン・ヤマル、さらにW杯得点王キリアン・エムバペも名を連ねる。前回受賞者は、チャンピオンズリーグ王者PSGのウスマン・デンベレだ。

一方で、エムバペとは違い、ヤマルは自らを売り込むつもりはまったくないようだ。ただし、バルセロナに所属する19歳は、宿敵レアル・マドリーのフランス人FWに対する皮肉を封印したわけではなかった。

「自分のために宣伝する必要があるとは思わない。みんなが好きなように考えればいい」と、ヤマルは火曜日、チャンピオンズリーグ開幕に向けた記者会見で語った。「自分が成し遂げたことを誇りに思っているし、これ以上望むものはない。決めるのは君たちの仕事で、僕は何かを乞うつもりはない」

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「子どもじみていて哀れ」：98年W杯王者がヤマルを攻撃

エムバペは月曜日、自らを売り込み、自身の受賞の可能性は高いと語っていた。というのも、彼は「この夏、最も権威ある大会で歴史を作った」からだという。さらに、自分を「常に世界最高の選手だと思っている」とも話していた。

27歳の彼は実際に歴史を作った。2大会連続で大会得点王となり、同時にわずか3大会で通算22得点を記録し、W杯通算得点ランキングの単独首位に立った。

そんな自己アピールに対し、クリストフ・デュガリーは厳しい批判を浴びせた。1998年のW杯優勝メンバーは、同胞の発言を「子どもじみていて哀れだ」と評した。

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ヤマル、デンベレについて「キリアンの友人だろうけど…僕には関係ない」

だが、話をヤマルに戻そう。バロンドール授賞の大詰めを前にしても、彼は比較的落ち着いている。投票に影響を与えられるのは、いずれにしてもピッチ上だけだという。「それは僕ではなく、君たち次第だ。FCバルセロナと代表での仕事は信じられないほど素晴らしかった。チャンスはあるし、素晴らしい1年だった。でも、どうなるか見てみよう」

ヤマルはまた、前回受賞者デンベレについても質問を受けた。チャンピオンズリーグを再び制したにもかかわらず、優勝の可能性はほとんど見られていない選手だ。

「彼はキリアンの友人だろうけど…僕には関係ない」と、ヤマルは短くまとめた。「自分が過ごした1年にはとても満足している。彼ら2人と対戦したときは、僕が勝った。ウスマンとはとても良い関係だ」

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主将ヤマルとともにCL制覇を狙う

バルサの右ウイングにとっては、それ以上に重要な仕事があるようだ。チャンピオンズリーグは「最大の目標」であり、「これ以上のモチベーションはない。みんな非常にやる気に満ちている。その思いは全員の頭にしっかりある」という。

個人としてはさらに成長したい考えだ。「僕は若い。それが自分の目標だ」。19歳にしてヤマルはすでに世界王者、欧州王者であり、最近ではFCバルセロナのキャプテンの一人にもなった。第1キャプテンのラフィーニャに加え、ペドリ、フレンキー・デ・ヨング、エリック・ガルシアとともに、ハンジ・フリック監督のチームのキャプテングループを構成している。

チームメートから信頼を得たことを「ありがたく」思い、「誇りに感じている」とヤマルは語った。「ラファは信じられないキャプテンだし、エリック、ペドリもそうだ…。彼らからは、常にチームのためにベストを尽くすことを学んでいる」

バルセロナとヤマルは水曜日、フェイエノールトとのホームゲームでCLキャンペーンをスタートさせる。カタルーニャ勢の他の対戦相手には、前回王者パリ・サンジェルマンやマンチェスター・シティなどがいる。