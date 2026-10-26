バロンドールを巡り大混乱。運営側が大失態でトップ3を突如漏らす

月曜夜、バロンドール授賞式を前に突然、大きな混乱が起きた。主催者のウェブサイトに、ハリー・ケイン、ラミン・ヤマル、キリアン・エンバペのそれぞれが受賞したと発表する記事が掲載されたのだ。

この権威ある賞の授賞式は、月曜の21時ごろにロンドン・パラディウムで始まる。主催者はすでに、受賞を逃した選手の名前を30位から順に発表し始めている。

ところが、大きな手違いもあったようだ。式典が始まる約2時間半前、主催者のウェブサイトにバロンドール受賞者についての記事が3本掲載された。

そのうちの1本ではケインを受賞者と発表し、昨シーズンの彼のベストゴールを紹介していた。ヤマルが受賞し、史上最年少の受賞者になるとする記事もあった。さらに、エンバペを受賞者として紹介し、ここ数年の安定した活躍を特に称える記事も掲載された。

複数の海外メディアは、記事の草稿が誤って公開されたのではないかとみており、主催者側の「混乱」や「パニック」を報じている。このミスによって、上位3人が誰なのかも明らかになった可能性がある。記事はすぐに削除された。

しかし、バロンドールの投票は9月28日にすでに締め切られており、この見方には疑問も残る。つまり、主催者側は受賞者をしばらく前から把握しているはずだからだ。

バロンドールの受賞者は、専門のジャーナリストで構成される国際的な審査員団が決める。審査員は選手個人の成績やチームとしての成績、フェアプレーなどを基に評価する。