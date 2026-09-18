あれからもう25年もたつのか。当時、2001年には21歳のマイケル・オーウェンがバロンドールを受賞した。世界サッカー界で最も権威があり、最も重要な個人賞だ。このストライカーはその前にリバプールでUEFAカップ、FAカップ、そしてイングランド・リーグカップを制し、その道のりで24ゴールを挙げていた。

「それが何なのか、まったく知らなかったんだ。当時はメディアでもまったく話題になっていなかった」と、オーウェンは昨年明かした。自分の受賞は、当時のレッズの監督から電話で知らされたという。「ジェラール・ウリエから電話がかかってきて、バロンドールを獲ったと言われた時、僕は『それは何ですか、監督？』と聞いたんだ」

その時代に戻りたいと、頑なに言い張るつもりはない。私は昔からバロンドールにそれほど熱を上げるタイプではないが、ここ数年でその重要性が選手の間でも、世間の受け止め方の中でも明らかに増していること自体は、もちろんまったく問題ない。

Getty Images

バロンドールを前にしたラミン・ヤマルとキリアン・エムバペ：疑問の残る自己賛美

私が一方でひどくみっともなく、不適切で、傲慢だと感じるのは、30人の候補者の中にいる受賞候補たちによる疑問の残る自己賛美だ。しかもそれは、ことあるごとに自軍の選手を手放しで持ち上げ、さらにはライバルより受賞にふさわしいとまで公然と口にするクラブの、まさにキャンペーンと呼べる後押しまで受けている。

「なぜ彼のために動いてはいけないんだ？」。バルセロナのハンジ・フリック監督は先日、10月26日にロンドンで行われる今年の授賞式で有力候補の一人とされる教え子ラミン・ヤマルについて、そう語った。私の答えはこうだ。それは謙虚さとも模範を示す役割とも無関係だからだ。世界中の無数の監督が常に強調しているように、真実はピッチの上にあり、自分の選手を他の選手より上に置くために、見え透いた発言など必要ないからだ。そして単純に、好感が持てないからでもある。

つい最近も18歳のヤマルが座って「正直に言うと、僕は今年この賞に値すると思っている。自分が勝ち取ったものがあるからだ」と主張したのは、まったくばかげている。レアル・マドリーのキリアン・エムバペが自らを「選ばれし者」と呼び、「昨季、僕より良かった選手はいなかった」と言うのも、完全に尊大だ。チームスポーツであるサッカーの育成年代で、誰かが自分についてこんなふうに話す姿を想像してみてほしい。

バロンドール：過去10回の受賞者

年 受賞者 2025 ウスマン・デンベレ 2024 ロドリ 2023 リオネル・メッシ 2022 カリム・ベンゼマ 2021 リオネル・メッシ 2020 授与なし 2019 リオネル・メッシ 2018 ルカ・モドリッチ 2017 クリスティアーノ・ロナウド 2016 クリスティアーノ・ロナウド 2015 リオネル・メッシ

Getty Images

バロンドール授与前のキャンペーン：ジョゼ・モウリーニョは自らの姿をさらけ出す

もちろん、授賞式を前にしたこうした狙いすましたキャンペーンは、もはや何も新しいものではない。今年は、集団の重要性が常に正当に強調されるこのスポーツの中で、見せつけるような利己主義が少し増したのかもしれない。だが、例えば2013年にはすでにレアルがアルフレド・ディ・ステファノ、エミリオ・ブトラゲーニョ、カルロ・アンチェロッティ、イケル・カシージャス、セルヒオ・ラモスを集め、リオネル・メッシやフランク・リベリーとの争いでクリスティアーノ・ロナウドを大々的に売り込んでいた。そして残念ながら、私が思うに、それは成功してしまった。

2年前には、ロス・ブランコスがパリ行きをあっさり取りやめ、授賞式をボイコットしたことで、さらには騒動まで引き起こした。それに先立ち、ビニシウス・ジュニオールではなくロドリが受賞することが漏れていたのだ。その代わりに、クラブは次のような声明を出した。「授賞の基準によってビニシウスが受賞者と認められないのであれば、同じ基準によってカルバハルが受賞者と認められるべきだ。そうなっていない以上、バロンドールとUEFAがレアル・マドリーを尊重していないのは明らかだ。そしてレアル・マドリーは、尊重されない場所にはいない」

そしてつい最近では、ほかでもない現レアル指揮官ジョゼ・モウリーニョが、バロンドールを巡るあの政治的な不条理のすべてをあらわにし、自らの姿をさらけ出した。2012年、ポルトガル人指揮官はまだこう主張していた。「タイトルを取らず、重要なものを何も勝ち取らずに、どうやってバロンドールを受賞できるんだ？ クラブW杯やスーパーカップなんて持ち出さないでくれ。あれは小さなものだ。大きなタイトルの話をしてくれ」そして数週間前、彼はこう語った。「チャンピオンズリーグやワールドカップを勝ったという理由だけで、選手にバロンドールを与えることはできない。世界最高の選手は2人、3人、あるいは4人いて、我々は誰で、どこにいるのかを知っている。この夏に個人として歴史を作ったのが誰かも分かっている」

Getty Images

バロンドール：目立ちたがりと傲慢さは報われるべきではない

もちろん、エムバペの言うように、彼には「バロンドールを勝ち取るための材料」がある。もちろん、こうした特別な選手たちにとって、このトロフィーを追い求めることが個人的な目標であってよいし、もしかするとそうあるべきなのかもしれない。だが、チームメートなしにそれを勝ち取ることは決してできない。たとえ中には自分ほど才能に恵まれていない選手がいたとしても、だ。

露骨な自己顕示、目立ちたがり、そして、こうした振る舞いによって現代サッカーを草の根からますます遠ざける一因にもなっている、気取ったプロやクラブの傲慢さは、報われるべきではない。

ここで最後の一文を書き終える前に、もう一度強調しておきたい。2026年のバロンドールを誰が勝ち取ろうと、私にはこれ以上ないほどどうでもいい。ただ、優勝の有力候補であるハリー・ケインが、授賞式を前に自分のための宣伝を意識的に行わないことを選んだとされる事実には、まさにそうした振る舞いこそ報われてほしいと思わされる。

バロンドール2026：30人のショートリスト