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Tim Ursinus

翻訳者：

バロンドールをめぐる発言で対立？ ウスマン・デンベレ、キリアン・エンバペに「激怒」か

リーグ・アン
パリ・サンジェルマン
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ウスマン・デンベレ
キリアン・エンバペ

10月26日に行われたバロンドール授賞式の際にキリアン・エンバペが最近口にした発言が、このところ大きな波紋を広げている。このため、現タイトルホルダーのウスマン・デンベレは激怒しているとされ、フランス代表のほかの選手たちにも同じことが当てはまるという。

「彼はムバッペに激怒している。彼にとっては一種の裏切りなんだ。強い言葉ではあるが、まさにそう捉えている」と、元PSG所属のジェローム・ロタンがRMC Sportで語った。「それは彼だけではない。ウスマンの周囲にいる人々、PSGのロッカールームにいる人々も」レアル・マドリーのストライカーに怒っていると付け加えた。

また、フランス代表でこのスーパースターデュオとチームメートである選手の一部も、ムバッペの発言に憤っているという。「私たちがワールドカップで抱いていた感覚が、それによって裏付けられた。ムバッペの振る舞いと発言に問題を抱いていた選手は大勢いた。それが真実だ。彼はフランス代表の多くの人々と距離を置くようになった」とロタンは話し、今後は「2つの派閥」ができるだろうと推測した。「壁が［次の代表ウィークに］少し揺れることになると思う」

ムバッペはFrance Football L'Equipeの取材で、この名誉あるトロフィーの本命は明確に自分だと主張し、自らを「選ばれし者」と表現した。一方で、デンベレについては「以前から才能ある選手」と見なされてきたとも述べた。「僕は最初からトップにいた。彼は別の道を歩み、ケガもあったが、それをうまく埋め合わせた」と強調している。

ウスマン・デンベレはキリアン・ムバッペの発言にどう反応したのか？

PSGが1-0で勝利した後、これまでバロンドール論争について比較的慎重な姿勢を見せてきたデンベレ自身もこの話題に言及し、ムバッペへの返答とみられる発言を残した。「僕はいつもそうだった。クラスの後ろにいて、必死に努力してきた」と、アウェーでの勝利後に説明。受賞についてはこう続けた。「キャリアの始まりから、このことについて一言も口にしてこなかった。僕は一度も選ばれし者ではなかった。信じられないほど懸命に努力してきた。昨年はパリ・サンジェルマンでの素晴らしいシーズンの後、そのご褒美をもらった。今年はどうなるか見てみよう。とても落ち着いているし、プレッシャーもない」

ムバッペとデンベレに加え、スペイン代表の世界王者ラミン・ヤマルとロドリ（ともにバルセロナ）もバロンドール獲得の可能性がある。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインも有力候補の1人と見られている。また、PSGのチャンピオンズリーグ連覇を受け、デンベレのチームメートであるクヴィチャ・クヴァラツヘリアにもチャンスがある。

Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
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