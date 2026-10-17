土曜夜の一戦の10分、ヤマルはゴールまで約30メートルの位置でボールを受けた。相手選手のファクンド・ベルナルは、そこから加速したヤマルにペナルティーエリアの角までついていったが、ヤマルは狭いスペースでの見事な動きで相手をかわした。

そうして生まれたスペースから、ヤマルはほぼその場に立ったまま、驚くべきシュートを放った。19歳の左足から放たれたボールは美しい軌道を描き、ファーサイドのゴール上隅に決まった。バルセロナの先制点となった。

FWガブリエウ・ジェズスは驚きと称賛を込めて頭を抱え、ドイツ代表のカリム・アデイェミもヤマルの離れ業に目に見えて興奮していた。一方、ハンジ・フリック監督はタッチライン際で熱狂的に喜び、ヤマルはまず笑顔でピッチ脇の広告看板に腰掛けた。

ラミン・ヤマルら、バロンドールの有力候補は？

「何というゴールだ」。DAZNの実況を務めるニコ・ゼーペはそう絶賛し、少し間を置いて続けた。「バロンドールに向けて、もう一通のアピールが必要だったとしたら、これがそれだ」。ヤマルはバイエルンのスター選手であるマイケル・オリーズ、ハリー・ケイン、そしてバルセロナのチームメイトであるロドリとともに、2026年のバロンドール受賞の最有力候補に挙げられている。授賞式は10月26日に行われる。

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「ラミン・ヤマルの絵画のような妙技に、ラ・カルトゥーハ（ベティスのスタジアム、編集部注）は驚きと茫然に包まれている」とゼーペは続けた。また、元ブンデスリーガのFWで元ドイツ代表のベニー・ラウトも「完璧にカーブをかけて決めた」と称賛した。ラウトはこの試合でDAZNの解説を務めていた。

夏にスペイン代表としてワールドカップ制覇を喜んだヤマルにとって、これが公式戦11試合目で早くも今季9ゴール目となった。さらに9アシストも記録しているこの攻撃的選手は、バロンドール授賞式を前に、ここ数週間にわたって絶好調を維持している。