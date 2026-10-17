土曜夜の一戦、開始10分にヤマルがゴールから約30メートルの位置でボールを受けた。対峙したファクンド・ベルナルは、その後のヤマルの加速になんとかついていき、ペナルティーエリアの角までは並走した。しかし、そこでバルセロナのスターは、狭いスペースでの見事な動きでベルナルをかわした。

ヤマルは自ら作り出したスペースを生かし、ほとんど立ち止まった状態から驚異的なシュートを放った。19歳の左足から放たれたボールは美しい軌道を描き、ファーサイドのゴール上隅に決まった。バルセロナが先制した。

FWガブリエウ・ジェズスは驚きと称賛のあまり頭を抱え、ドイツ代表のカリム・アデイェミもヤマルの妙技に明らかに感嘆していた。一方、ハンジ・フリック監督はタッチライン際で熱狂的に喜び、ヤマルはまず笑顔で広告看板の上に腰を下ろした。

ラミン・ヤマルら、バロンドールの有力候補は？

「なんというゴールだ」とDAZNの実況を務めるニコ・ゼーペは絶賛。少し間を置いて、こう続けた。「バロンドールに向けて、もう一通のアピール文が必要だったとしたら、これがそれだ」。ヤマルは、バイエルンのスターであるマイケル・オリーズとハリー・ケイン、バルセロナのチームメートであるロドリと並び、2026年のバロンドール受賞の最有力候補に数えられる。授賞式は10月26日に行われる。

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ゼーペはさらに、「ラ・カルトゥーハ（ベティスのスタジアム、編集部注）は、ラミン・ヤマルの絵画のような妙技に驚き、言葉を失っている」とコメントした。元ブンデスリーガのストライカーで元ドイツ代表のベニー・ラウトも「完璧にカーブをかけて決めた」と称賛した。ラウトはこの試合でDAZNの解説を務めていた。

ヤマルとバルセロナが並んだレアル・マドリーの記録

だが、ヤマルの先制点は、バルセロナが繰り広げたさらなるゴールの応酬の幕開けにすぎなかった。バレンティン・ゴメスに一時同点とされた後、ロドリが得点し、バルセロナはリードして前半を終えた。後半開始直後には、ヤマルのお膳立てからガブリエウ・ジェズスがアウェーチームの3点目を決めたが、ベティスもアブデ・エザルズリのゴールで再び1点差に迫った。

セビージャのファクンド・ベルナルが退場処分を受けた後、エリック・ガルシアとダニ・オルモがそれぞれパウ・クバルシのお膳立てから得点し、スコアを順当な5-2に広げた。リーグ戦9試合で9勝目を挙げたバルセロナは、1968-69シーズンのレアル・マドリーの記録に並んだ。カタルーニャのクラブが9試合で記録したシーズン39得点を上回った例は一度だけだ。1940-41シーズン、セビージャは同じ時点ですでに42得点を挙げていた。

夏にスペイン代表としてワールドカップ制覇を喜んだヤマルにとって、これが公式戦11試合目で今季9得点目となった。攻撃的なポジションでプレーするヤマルは、すでに10アシストも記録。バロンドール授賞式を前に、ここ数週間にわたって絶好調を維持している。