ブラジル代表ラフィーニャがバルセロナで際立った活躍を続けている。今季開幕からの6試合で攻撃への貢献を11ゴールに引き上げ、過去2シーズンの同時期の数字を大きく上回るスタートを切り、カタルーニャのクラブでの自身の記録更新レースに早くも突入したことを裏づけている。

スペイン紙『スポルト』によると、ラフィーニャはレバンテ戦でチームメイトのチャビ・エスパルトとラミン・ヤマルに2つのゴールをアシストし、自身の数字を伸ばした。得点であれアシストであれ、開幕から並外れたパフォーマンスを続けている。

この力強い立ち上がりは、ラフィーニャのバルセロナでのキャリアにおいて最も顕著な転機となった2024-2025シーズンを経てのものだ。ハンジ・フリックがチームの指揮官を務めた最初のシーズンで、彼は34ゴールを決め23アシストを記録し、合計57の得点関与を達成した。

ラフィーニャは一部の試合でより純粋なストライカーに近い役割を担うようになったものの、チームメイトのためにチャンスを作り出す能力を失ってはいない。

レバンテ戦でブラジル代表はそれを2つのアシストで証明した。スペイン・リーグ開幕戦でのエルチェ相手の5-0の勝利では、すでにカリム・アデイェミのゴールをアシストしていた。

今季わずか6試合で、ラフィーニャは8ゴールを決め3つをアシストし、直接的な貢献は合計11ゴールに達した。これは昨季の同時期に達成した数字を明らかに上回るもので、当時の貢献は3ゴールと2アシストの合計5ゴールにとどまっていた。

ラフィーニャは昨季を21ゴール7アシストの合計28得点関与で終えており、57の関与に到達したその前の並外れたシーズンと比べると顕著な後退となった。

フリックは再びこのブラジル人選手の最高の姿を引き出すことに成功したようだ。より影響力のある攻撃的な役割を与えたことが、直接的に彼の数字に反映されている。

ドイツ人指揮官はラフィーニャを称賛し、彼が最高の状態にあるときは世界屈指の選手の一人だと明言していた。

この鮮烈なスタートにもかかわらず、ラフィーニャは依然としてバロンドールの候補30人のリストから外れており、その除外は特に彼がこの時期に見せたパフォーマンスと数字を踏まえて、広く批判を呼んだ。