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モハメド・サラーは先週木曜日に行われたヨーロッパリーグの一戦で、トラブゾンスポルのCSKAソフィア戦2-1勝利に大きく貢献した。1ゴール1アシストの活躍で、ビハインドを跳ね返してのアウェイでの貴重な逆転勝利を直接もたらした。

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バロンドールの公式サイトはサラーのパフォーマンスを称え、次のように評した。「この活躍は、出来が落ち込んだ時期を経て、エジプト人FWが本来の実力の一端を取り戻したことを示している。バロンドール候補に6度名を連ね、2025年版で4位に入ったサラーは、攻撃面での決定力を取り戻しつつあるようだ」

同サイトはさらにこう続けた。「トラブゾンスポルは、ヨーロッパリーグのCSKAソフィア戦で重要な勝利を収めるため、エジプト人スターに頼った。トルコのチームは先制を許したものの、後半に巻き返しに成功した。この流れを変えた最大の立役者がサラーだった。69分に同点ゴールを決めると、アディショナルタイムにはアシストを記録。チームの2ゴールすべてに絡み、2-1で試合を決着させた」

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さらに同サイトは次のように記した。「ヨーロッパリーグで、トラブゾンスポルはスターの力を頼りにCSKAソフィアから決定的な勝利を手にした。試合でリードを許したトルコのチームは、モハメド・サラーの際立った輝きによって逆転への糸口を見いだした。エジプト人FWは69分に同点弾を決め、アディショナルタイムにはゴールをお膳立てした。両得点への関与が2-1の勝利を決定づけた。このパフォーマンスは、トラブゾンスポルの攻撃におけるサラーの存在がいかに大きいかを改めて示している」

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「バロンドール」の公式サイトは、トラブゾンへの移籍を「リヴァプールで数々の素晴らしいシーズンを過ごし、欧州サッカー屈指のアタッカーとしての地位を確立したサラーにとって、新たな出発だ」と位置づけた。

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さらにこう続けている。「サラーは苦しい時期を過ごした。攻撃面での効率や安定感の欠如に多くの疑問が投げかけられ、ファンが見慣れてきた水準からは外れていた。だからこそ、新天地への移籍はキャリアの新たな章となった。トラブゾンスポルへの加入によって、ファラオは新たな挑戦に身を投じ、野心的なスポーツプロジェクトの中心的役割を取り戻す道を選んだのだ」

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そして「ファラオが王座を取り戻す」という小見出しのもと、こう付け加えた。「CSKAソフィア戦の勝利は、モハメド・サラーの力強い復活を体現している。より決定的で、影響力があり、大胆になったエジプトのスターは、常に強さの源だった自信を取り戻しつつあるようだ。リヴァプールとエジプトサッカーで歴史を築いたファラオは今、トルコでキャリアの新たな章を書き記している。一つ確かなことがある。彼はこれからもニュースの見出しを飾り続ける決意だということだ」

18試合で17得点関与、驚異的な存在感

トルコメディア61saatによると、昨年8月6日にトラブゾンスポルと2年契約を結んだ34歳のエジプト代表キャプテンは、同クラブで公式戦18試合に出場し、12ゴール5アシストを記録している。

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サラーはトルコ・スュペル・リグで12試合9ゴール3アシスト、UEFAカンファレンスリーグでは4試合3ゴール2アシストをマークしている。

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