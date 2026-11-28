バロンドールの公式サイトはサラーのパフォーマンスを称え、次のように評した。「この活躍は、出来が落ち込んだ時期を経て、エジプト人FWが本来の実力の一端を取り戻したことを示している。バロンドール候補に6度名を連ね、2025年版で4位に入ったサラーは、攻撃面での決定力を取り戻しつつあるようだ」
同サイトはさらにこう続けた。「トラブゾンスポルは、ヨーロッパリーグのCSKAソフィア戦で重要な勝利を収めるため、エジプト人スターに頼った。トルコのチームは先制を許したものの、後半に巻き返しに成功した。この流れを変えた最大の立役者がサラーだった。69分に同点ゴールを決めると、アディショナルタイムにはアシストを記録。チームの2ゴールすべてに絡み、2-1で試合を決着させた」
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さらに同サイトは次のように記した。「ヨーロッパリーグで、トラブゾンスポルはスターの力を頼りにCSKAソフィアから決定的な勝利を手にした。試合でリードを許したトルコのチームは、モハメド・サラーの際立った輝きによって逆転への糸口を見いだした。エジプト人FWは69分に同点弾を決め、アディショナルタイムにはゴールをお膳立てした。両得点への関与が2-1の勝利を決定づけた。このパフォーマンスは、トラブゾンスポルの攻撃におけるサラーの存在がいかに大きいかを改めて示している」
「バロンドール」の公式サイトは、トラブゾンへの移籍を「リヴァプールで数々の素晴らしいシーズンを過ごし、欧州サッカー屈指のアタッカーとしての地位を確立したサラーにとって、新たな出発だ」と位置づけた。
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さらにこう続けている。「サラーは苦しい時期を過ごした。攻撃面での効率や安定感の欠如に多くの疑問が投げかけられ、ファンが見慣れてきた水準からは外れていた。だからこそ、新天地への移籍はキャリアの新たな章となった。トラブゾンスポルへの加入によって、ファラオは新たな挑戦に身を投じ、野心的なスポーツプロジェクトの中心的役割を取り戻す道を選んだのだ」
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そして「ファラオが王座を取り戻す」という小見出しのもと、こう付け加えた。「CSKAソフィア戦の勝利は、モハメド・サラーの力強い復活を体現している。より決定的で、影響力があり、大胆になったエジプトのスターは、常に強さの源だった自信を取り戻しつつあるようだ。リヴァプールとエジプトサッカーで歴史を築いたファラオは今、トルコでキャリアの新たな章を書き記している。一つ確かなことがある。彼はこれからもニュースの見出しを飾り続ける決意だということだ」
18試合で17得点関与、驚異的な存在感
トルコメディア61saatによると、昨年8月6日にトラブゾンスポルと2年契約を結んだ34歳のエジプト代表キャプテンは、同クラブで公式戦18試合に出場し、12ゴール5アシストを記録している。
サラーはトルコ・スュペル・リグで12試合9ゴール3アシスト、UEFAカンファレンスリーグでは4試合3ゴール2アシストをマークしている。
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