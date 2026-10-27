



2026年バロンドール最終順位が大きな論争を巻き起こした。イングランド代表のハリー・ケインが同賞を受賞したものの、近年で最も激しいと評された争いの中で、数々の著名なサッカー選手の順位にサプライズが生じたためである。

スペイン紙『アス』は、予想された順位を得られなかった名前にスポットを当てた。その筆頭が、レアル・マドリードのイングランド代表ジュード・ベリンガムで、彼は11位にとどまった。さらにパリ・サンジェルマンのポルトガル代表ヴィティーニャ、バルセロナのスペイン代表ディフェンダー、パウ・クバルシも挙げられ、両者はそれぞれ14位と12位となった。

ベリンガムがトップ10圏外に

ベリンガムがベスト10入りを逃したことは、今回の投票における最大のサプライズの一つだった。レアル・マドリードで見せたパフォーマンスや、7得点を挙げたワールドカップでの活躍にもかかわらず、11位に終わったのである。

同紙は、大会での活躍を踏まえれば、白い巨人のスターはより高い順位に値したと指摘し、この結果は順位発表前に彼を取り巻いていた予想を反映したものではなかったと評した。

ヴィティーニャは14位に後退

一方、パリ・サンジェルマンのポルトガル代表ヴィティーニャは、フランスの名門クラブの功績、とりわけ2年連続となるチャンピオンズリーグ制覇において際立った役割を果たしたにもかかわらず、14位となった。

ヴィティーニャは前回のバロンドールでは3位につけており、その際は8得点5アシストを記録。今季は7得点10アシストでシーズンを終え、前回の成績に近い数字を残していた。

同紙は、ワールドカップにおけるポルトガル代表のパフォーマンスが投票者の評価に影響を与えた可能性があると指摘。ルイス・エンリケ監督のチームで依然として主力の一人であり続けているにもかかわらず、彼が上位から遠ざかる結果となったとした。

クバルシ

サプライズにはバルセロナのスペイン代表ディフェンダー、パウ・クバルシも含まれた。カタルーニャのクラブとスペイン代表で見せたシーズンにもかかわらず、彼は12位となり、トップ10から外れた。

彼の順位はSNS上でファンの間に議論を巻き起こした。2025-2026シーズンにおけるこの若きディフェンダーのパフォーマンスは、とりわけバルセロナとスペイン代表の両方でのスターティングメンバーとしての役割を考えれば、より高い評価に値したとファンは考えたのである。

ファビアンが10位、クヴァラが上位5位圏外に

さらに、スペイン代表ファビアン・ルイスが10位にとどまったことも、その功績がどこまで評価されたのかという疑問を呼んだ。彼はパリ・サンジェルマンの戴冠に貢献し、今季クラブと代表の両方で主要タイトルを手にした選手の一人だったからである。

7位となったフランス代表ウスマヌ・デンベレや、6位のジョージア代表フヴィチャ・クヴァラツヘリアの順位も論争と無縁ではなかった。同紙は、クヴァラツヘリアはそのパフォーマンスとパリ・サンジェルマンの欧州での躍進における役割を考えれば、より高い順位に値したと評した。

同紙の報道はさらに、パリ・サンジェルマンは候補リストに大きな存在感を示したにもかかわらず、その選手たちは最終順位で予想された評価を得られなかったと伝え、フェラン・トーレスを含めると、同クラブが30人の候補者の中で最も多くの選手を擁していたと指摘した。

オリーズが9位、ラフィーニャ落選が疑問を呼ぶ

サプライズは9位にも及んだ。バイエルン・ミュンヘンで力強いシーズンを送ったにもかかわらず、フランス代表ミカエル・オリーズが、ノルウェー代表アーリング・ハーランド(8位)の後ろの9位に入ったのである。

また、サディオ・マネやキノネスといった名前がリストに入る一方で、ラフィーニャ、ペドリ、ワレン・ザイール＝エムリ、ミケル・オヤルサバル、ウナイ・シモンといった著名な選手が外れたことは、投票基準をめぐる疑問を呼んだ。

バルセロナのスターであるブラジル代表ラフィーニャの落選は、同紙の報道が注目した最も顕著な点の一つだった。彼が見せた素晴らしいシーズンや、追随者たちが指摘したそのパフォーマンスと最終候補順位との隔たりを背景としている。



