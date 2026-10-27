「ハリー・ケインとFCバイエルンのことを心からうれしく思う。彼の今季の活躍は世界最高水準だった。ハリーはピッチの内外で模範となる存在だ。若い選手は誰もが彼を手本にできる」と、サリハミジッチはSky/RTLのインタビューで語った。

ケインは「冷徹なゴールゲッターというだけではない。チームのために働き、決定的なパスを出せるし、守備にも戻る」という。ちなみに、この点を巡っては先日、ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督が低い位置でプレーするケインの役割に意味があるのかを問う、不可解な発言をしていた。

しかし、この「クォーターバック」のような位置取りによってケインの得点率が落ちることはまったくなかった。イングランド人ストライカーは驚異的な2025-26シーズンに65試合で73得点を挙げ、リーダーとしても模範としても絶対的な存在であり続けた。そして月曜夜、世界のサッカー界で最も栄誉ある個人賞を、当然の結果として手にした。

最終的にケインは、投票権を持つ100人の専門記者による投票でキリアン・ムバッペを僅差で上回った。『フランス・フットボール』編集長のヴァンサン・ガルシアによれば、決定の数週間前にはムバッペがランキングの首位に立っていた。3位はラミン・ヤマルだった。これによりケインは、ドイツ最多優勝クラブであるバイエルンから、1981年のカール＝ハインツ・ルンメニゲ以来となるバロンドール受賞者となった。

「FCバイエルンを愛する人は皆、あのような選手がこのクラブでプレーしていることに感激している。彼のプレーを見られるのは幸運だ。できれば、これからも長くFCバイエルンにいてほしい」とサリハミジッチは称賛した。

サリハミジッチ、ケインにチャンピオンズリーグ制覇を望む

FCバイエルンでは、両者はわずかな差で入れ違いとなった。33歳のエースストライカーがミュンヘンに加入したのは、2023年夏になってからだ。その数カ月前、「ブラッツォ」ことサリハミジッチは2022-23シーズンの最終日にスポーツ担当取締役の職を解かれていた。ただ、同じく解任されたCEOのオリバー・カーンとは異なり、チームとともにケルンへ向かい、土壇場で決まったドイツリーグ優勝を再び祝うことができた。

古巣との間、特に名誉会長ウリ・ヘーネスとの間では、すでにすべてが解決している。サリハミジッチは5月、 Sport1の番組『ドッペルパス』に出演した際にそう明かしていた。「最初はつらかった。実際、心から打ち込んでいたからだ。だから、立ち直るのに少し時間がかかったのかもしれない」と語ったサリハミジッチは、カードゲームの「シャーフコップフ」をしながらヘーネスと話し合ったという。「2時間後には彼も私に謝ってくれた。だから、私にとってはもう済んだことだ。このクラブでプレーし、働けたことをうれしく思う」と、ボスニア人のサリハミジッチは当時語っていた。

FCバイエルンに対する思いも、古巣の幸運だけを願う気持ちも、今なお変わっていない。だからこそ「ブラッツォ」は、ケインにバイエルンでの最後の使命を託した。スターFWがまだ成し遂げていない「再びチャンピオンズリーグのタイトルをミュンヘンに持ち帰る」ことだ。

サリハミジッチとバイエルンにとって幸いなのは、ケイン自身も月曜夜にロンドンで行われた授賞式の後、バイエルンでのチャンピオンズリーグ制覇とイングランド代表でのタイトル獲得を、自身に残された大きな目標として挙げ、最優先にすると表明していたことだ。

では、サリハミジッチはどうか。すでに5月、プロサッカー界への復帰を予告していた。49歳のサリハミジッチは新たな仕事への「準備はできている」と語ったが、具体的に何を考えているのかは明かさなかった。現在に至るまで、新たなクラブで正式な役職には就いていない。