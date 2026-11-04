Sport Bildが明らかにしたところによると、イングランド人ストライカーのケインは2023年夏に初めて契約を結んだ際、サッカー界で最も重要な個人賞を受賞した場合、ドイツ最多優勝クラブから100万ユーロ超のボーナスを受け取る条項を盛り込んでいた。

ケインは10月末の授賞式で、レアル・マドリーのキリアン・エンバペを僅差で抑えた。3位にはバルセロナのラミン・ヤマルが入った。一方、古巣トッテナム・ホットスパーに追加の支払いはない。この規模の移籍では珍しくない取り決めだが、そうした合意は結ばれていなかったという。

報道によれば、ケインにはバロンドールの条項に加え、特別な功績に対するボーナスもある。それぞれの支払額は明らかにされていない。ブンデスリーガ得点王（移籍後は毎年獲得）、2023-24シーズンのチャンピオンズリーグ得点王、そして欧州で最も多くのゴールを決めた選手に贈られるゴールデンシューの受賞によっても、ボーナスを受け取るという。33歳のケインはすでにこのトロフィーを2度獲得しており、直近では昨季の61得点によって受賞した。これまでバイエルンの選手として複数回受賞したのは、ゲルト・ミュラーとロベルト・レヴァンドフスキだけだった。

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バロンドールはどうなる？ ハリー・ケインが自身の考えを明かす

バイエルンはバロンドール授賞式の直前にゴールデンシューの授与式を開き、その模様を国際配信した。賞の選考で投票権を持つ100人のスポーツジャーナリスト全員にも見てもらうためだ。その狙いは実を結んだ。

「自宅にトロフィールームがあり、今はそこに置いています」とケインはSport Bildに語り、こう明かした。「バロンドールをバイエルンの博物館に展示するかどうか、クラブと話すつもりです。あそこに置くべきだと思います。ファンにも見てもらえますから」

一方、ケインは今夏に満了するバイエルンとの契約を延長する寸前にある。マドリードでのアトレティコとのチャンピオンズリーグの一戦を前にした記者会見で、「数日の問題だと思います」と語った。新契約は2029年までとなる見込みだ。