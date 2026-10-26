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バロンドール公式サイトが授賞式のわずか数時間前に3人の異なる受賞者を発表したかのように見え、サッカー界は混乱に包まれた。相次ぐ衝撃的な技術的ミスにより、ハリー・ケイン、キリアン・エンバペ、ラミン・ヤマルがそれぞれ2026年のトロフィーの受賞者として称えられていた。

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主催者が重大なミスの調査を開始

サッカー界で最も権威ある個人賞の授賞式を前に、複数の選手が発表前に受賞者として掲載される異例の技術的トラブルが起きた。バロンドール公式サイトに掲載された一連の記事では、イングランド代表主将のハリー・ケイン、レアル・マドリーのスター選手キリアン・エンバペ、バルセロナの注目選手ラミン・ヤマルが、それぞれ受賞者として紹介されていた。ミスが発見されたのは月曜日の午後。会場のロンドン・パラディウムでイベントの運営に当たる関係者の間に、直ちに動揺と混乱が広がった。

ミスの規模は大きく、各記事は特定の受賞者をたたえる内容として完成していた。ケインの特設ページには「ハリー・ケインが2026年バロンドールを受賞。61得点を挙げたシーズンのベストゴールと最も意義深いゴールを紹介」という見出しが付いていた。『Daily Mail』の報道によると、この記事は、ケインが国内3冠に貢献し、前例のない速さで通算100得点に到達したバイエルン・ミュンヘンでの記録的な活躍に焦点を当てていた。

ハリー・ケインの目覚ましいシーズンを紹介

ケインに関する記事の内容は、受賞を疑う余地がほとんどないものだった。「2025-26シーズンにリーグ戦とカップ戦で記録的な数のゴールを量産し、ハリー・ケインはバロンドール受賞を果たした。実り多いこの1年に決めた、最も象徴的で最高のゴールを紹介する」と記されていた。

主催者は受賞者の発表後すぐに報じられるよう、有力候補それぞれについて詳細な記事を用意していたことが明らかだ。

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若きラミン・ヤマルを「新たな王」と表現

同じく衝撃的だったのが、ヤマルに関する記事だ。10代のヤマルが、同賞の歴史における年齢に関する記録をすべて塗り替えたと主張していた。「実際、ラミン・ヤマルはわずか19歳で、1956年に創設されたバロンドールの史上最年少受賞者となった」と記されていた。さらに、ヤマルの急速な飛躍をリオネル・メッシやブラジルのレジェンド、ロナウドと比較し、キャリア初期のインパクトではスペイン人選手のヤマルが両者を上回ったとしていた。

記事はさらに、次のように高く評価していた。「この偉業の大きさを真に理解するには、最多受賞記録を持つリオネル・メッシでさえ、その年齢ではバロンドールを獲得できなかったことを思い起こせばいい。アルゼンチンのスター選手が初めて受賞したのは2009年、22歳と160日の時だった。ロンドンで迎えたこの魔法のような夜まで、史上最年少受賞記録は21歳と92日でバロンドールを獲得したロナウド・ナザリオが保持していた。今、この歴史的な記録は、サッカー界の新たな王であり、世界で最も権威あるトロフィーを手にした新受賞者のものとなった。ラミン・ヤマル・ナスラウイ・エバナのものだ」

キリアン・エンバペも初受賞者として掲載

ライバルたちに劣らず、エンバペについても、待望の頂点到達をたたえる3本目の記事が掲載された。記事はフランス人選手を「最高レベルでの安定した活躍を体現する存在」と評し、国際舞台での実績にも言及。その活躍がついにバロンドール受賞につながったとして、こう記していた。「記録的なワールドカップでの活躍と、レアル・マドリーで挙げた数多くのゴールにより、キリアン・エンバペは初のバロンドール受賞を果たした。ここでは、真の逸材として頭角を現して以来、昨シーズンだけでなく毎シーズン発揮してきた、このフランス人スターの安定した活躍をたたえる」