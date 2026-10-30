イングランド代表のハリー・ケインが2026年のバロンドールを受賞したものの、投票の詳細からは物議を醸す選択や数々のサプライズが明らかになった。国際的なジャーナリストの票は、世界を代表するスターたちの評価に明確な差があることを示し、著名な名前がベスト10のリストから外れる事態にまで至った。

『フランス・フットボール』誌は、投票に参加した100人のジャーナリストの票の詳細を明らかにした。ケインには1055ポイントが与えられ、1027ポイントで2位となったフランス代表のキリアン・エムバペをわずか28ポイント差で上回った。一方、スペイン代表のラミン・ヤマルが881ポイントで3位、同じくスペイン代表のロドリが4位となった。

最も驚きを誘った選択の一つが、ジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアを1位に置いたギリシャのジャーナリストの投票で、ロドリとウィリアン・パチョを上回った。一方、ケインは7位にとどまり、エムバペ、ヤマル、ウスマン・デンベレはいずれも彼のベスト10から姿を消した。

ウクライナのジャーナリストは、スペイン代表のファビアン・ルイスを受賞者に選び、パウ・クバルシとクヴァラツヘリアを上回らせた。彼のリストにエムバペは含まれず、ヤマルは7位、ケインは9位だった。

キュラソーの投票でも別のサプライズがあり、同国を代表する唯一のジャーナリストがマイケル・オリセを選択の筆頭に置いた。

ケインとヤマルを計算から外した国々

ケインは、コートジボワールとメキシコのジャーナリストのベスト10のリストには登場しなかった。また、ヤマルはいくつかの国のリストから完全に姿を消し、その代表例がカメルーン、クロアチア、ベラルーシだった。

イングランド代表のフォワードは、カメルーンとチェコ共和国の投票では10位に順位を落とした。一方、クロアチアのジャーナリストであるズドラフコ・ライチは、ロドリを1位に選び、ノルウェー代表のアーリング・ハーランド、そしてアルゼンチン代表のリオネル・メッシが続いた。彼はケインを6位に置き、ヤマルをベスト10から外した。

クロアチアのジャーナリストが自らの順位付けについて謝罪

クロアチアのジャーナリストは後に、ケインの順位付けに誤りがあったことを認めたが、バルセロナの若き選手を評価しないという決定は曲げなかった。ワールドカップで十分に決定的な活躍を見せなかったとの見解を示したのだ。

投票はまた、一部のジャーナリストの選択に国や地域の嗜好が影響していることも浮き彫りにした。クヴァラツヘリアを1位に置いた唯一の2カ国がギリシャとジョージアだったのである。

コロンビアでは、ジャーナリストのパチー・アンドラーデが、同国出身のルイス・ディアスに加え、ウィリアン・パチョとフリアン・キニョネスに大きな関心を寄せたことで、幅広い反響を呼んだ。もっとも、彼の投票の上位3名はケイン、ロドリ、エムバペだった。

その他の選択では、ベトナムがワールドカップでの役割を評価してロドリを選んだ。一方、エクアドルはフランス代表の選手たちに特別な関心を寄せ、エムバペ、オリセ、デンベレを自らのベスト4に入れた。

これらの選択に差異はあったものの、ケインはエムバペに28ポイント差をつけて賞を勝ち取った。バロンドールにふさわしい選手が誰かをめぐる投票者たちの見解の相違を反映した、僅差の結果となった。